CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: "Adanalılar soruyor: Hükümet ne yapıyor?"
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, geçmişten bu güne Adana’da var olan işsizliğin koronavirüs süreciyle daha çok arttığını ancak hükümetin oralı olmadığını söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Dr. Şevkin, kentin tarımdan uzaklaştırıldığını, fabrikaların kapandığını, iki inci sahil ilçenin kaderiyle baş başa bırakıldığını söyledi.
10 YILDA 55 FABRİKA KAPANDI!
AKP iktidarı döneminde üretimden uzaklaştırılan Adana'da var olan işsizliğin daha da arttığını dile getiren Dr. Şevkin,
“2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm teşvik bölgesi ilan edilen Karataş-Yumurtalık sahillerinde hiçbir çalışma yapılmadığı gibi Adana'nın incisi olan bu 2 ilçemiz Cumhurbaşkanı kararıyla turizm teşvik bölgesi olmaktan çıkarıldı.
On yılda 55 fabrika kapandı, beyaz altın diyarı olarak bilinen Adana'da tarım alanları daraldı, pamuk neredeyse artık ekilmiyor, mera alanları yok ediliyor, üretici tarımdan, hayvandan uzaklaştırılıyor, esnaf kan ağlıyor, Adana işsizlikle boğuşuyor. Bütün bunlar yaşanırken Adanalılar soruyor; Hükûmet ne yapıyor?" dedi.
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