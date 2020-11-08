CHP, Erdoğan'a 'kendi sözleriyle' yanıt verdi

08 Kasım 2020 Pazar, 17:31

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kocaeli'nde yaptığı konuşmada İzmir'de yaşanan depremin faturasını CHP'ye çıkardı.





18 yıldır iktidarda olan AKP'nin Genel Başkanı Erdoğan, CHP'li belediyeleri hedef alarak, "İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası CHP'li Seyit Torun'dan videolu yanıt geldi. Torun, Erdoğan'ın "Biz bu şehre ihanet ettik" sözlerini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet eden de ihaneti itiraf eden de sizsiniz!

Belli ki siyasi hırslarınız hafızanızı da kör etmiş...

Aklıyla alay ettiğiniz milletimizin midesi yalanlarınızı kaldırmaz!"



