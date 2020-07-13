CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Devlet bir an önce tedbir almalı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, engelli vatandaşların koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları sorunların incelenmesi istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde

“Hali hazırda pek çok engelle mücadele etmek zorunda olan engelli yurttaşlarımız, pandemi sürecinde ek zorluklar ve engellerle karşılaşmaktadır. Koronavirüs salgını sürecinde engelli yurttaşlarımız zorla çalıştırma ve işten çıkarılma korkusuyla yaşamaya mahkum bırakılmıştır.

İşten çıkarılma ve güvencesizlik hissiyatı, engelli yurttaşlarımızın hem ailelerinin hem de kendilerinin psikolojik durumlarını son derece olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte 2022 sayılı kanuna bağlı olarak engelli aylığı alan bazı bireylerin maaşlarında kesinti söz konusu olmuştur” dedi.

“SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMDE YAŞANAN SIKINTILAR ACİLEN GİDERİLMELİ”

Sağlık hakkına erişim ve sosyal hayata entegrasyon konusunda aksaklıların yaşandığını belirten Ağbaba,

“Engelli yurttaşlarımız, salgın döneminde ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmekte, market alışverişi için sokağa çıktıklarında sosyal mesafe kuralı nedeniyle diğer yurttaşlarımızdan yardım alamamakta ve dışarı çıkmakta zorlanmaktalardır. Hali hazırda sınırlı olan sosyalleşme imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı bu zorlu süreçte, engelli yurttaşlarımıza ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi, sosyal devlet ilkesinin doğal bir sonucu, kaçınılmaz bir gereği olarak görülmelidir.

Rehabilitasyon sürecine devam edemeyen engelli bireylerin sorunlarında derinleşme yaşanmaktadır” diyerek sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara karşı iktidarın yetersiz kaldığı ve hazırlıksız yakalandığını gösterecek çok sayıda örnek oluştuğunu belirtti.

“ENGELLİ YURTAŞLARIMIZIN TREN SEYAHATLERİNİN ENGELLENMESİ ANAYASAYA AYKIRIDIR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın engellilerin tren seferlerini kullanmasını yasaklamasını eleştiren Ağbaba, seyahat özgürlüğünün, tüm vatandaşlar için anayasal bir hak olduğunun altını çizerek açıklamasına şöyle devam etti:

“Herhangi bir anayasal hak, salt bir grup veya zümre için bu kadar kolay kısıtlanamaz. Ülkemizde şehirlerarası seyahat kısıtlamaları haziran ayında kaldırılmışken, Bakanlığın bu açıklamasıyla engelli yolcular için kısıtlamanın dolaylı olarak geri getirildiği görülmektedir.

Söz konusu durum da alenen bir ayrımcılıktır. Bakanlık, almakla yükümlü olduğu tedbirleri almak yerine kolaycılığa kaçmakta ve anayasal bir hakkı yasaklama pahasına engelli vatandaşlarımızı mağdur etmeyi tercih etmektedir. Bakanlığın yapması gereken, engelli bireylerin tek başına ve yardımsız seyahatleri önündeki engelleri ortadan kaldıracak erişilebilirlik tedbirlerini almaktır.

Tüm bu sebeplerle sağlığa erişimde ve sosyal hayatta yaşanan sorunların derinleştiği, ekonomik sıkıntıların çözümüne dair duyulan umudun her geçen gün daha da azaldığı pandemi sürecinde, devlet dezavantajlı konumda olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına gereken tüm tedbirleri bir an önce almalıdır”