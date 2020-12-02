CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgarı ücretin kur karşısında eridiğini söyledi

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Bu hafta başlayacak olan 2021 yılı için asgari ücret görüşmeleri öncesinde CHP’li Ağbaba, MYK’ye bilgi notu sundu.

Ocak ayından bu yana döviz kurlarında yaşanan yüksek artış, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında asgari ücret sıralamasında Arnavutluk’un önünde sondan 2. sıraya kadar gerilemesine neden oldu.

Hesaplamalara göre 2019’da 348 Avro olan asgari ücret, 2020 yılında 229 Avro’ya geriledi. Ağbaba’nın çalışmasına göre 2 bin 324 TL net asgari ücrete en az dolar kurundaki artış kadar yüzde 32.77 oranında zam yapılması ve miktarın en az 3 bin 100 TL olması gerekiyor.