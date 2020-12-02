CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgarı ücretin kur karşısında eridiğini söyledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba asgari ücretin döviz kuru karşısında büyük değer kaybettiğine dikkat çekerek 2021 yılı için 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi gerektiğine işaret etti.
Bu hafta başlayacak olan 2021 yılı için asgari ücret görüşmeleri öncesinde CHP’li Ağbaba, MYK’ye bilgi notu sundu.
Ocak ayından bu yana döviz kurlarında yaşanan yüksek artış, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında asgari ücret sıralamasında Arnavutluk’un önünde sondan 2. sıraya kadar gerilemesine neden oldu.
Hesaplamalara göre 2019’da 348 Avro olan asgari ücret, 2020 yılında 229 Avro’ya geriledi. Ağbaba’nın çalışmasına göre 2 bin 324 TL net asgari ücrete en az dolar kurundaki artış kadar yüzde 32.77 oranında zam yapılması ve miktarın en az 3 bin 100 TL olması gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
Video Haberler
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması