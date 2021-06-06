CHP heyetlerinden, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır'a ziyaret

06 Haziran 2021 Pazar, 17:23

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır illerinde ziyaretler gerçekleştirecek. Heyetler, partinin ekonomi ve esnafla ilgili görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaşacak.

Heyetlerde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Öztrak ile Ağbaba'nın yanı sıra milletvekilleri Çetin Osman Budak,Tahsin Tarhan, Ayhan Barut,Bekir Başevirgen, Polat Şaroğlu,Yüksel Mansur Kılıç, Abdurrahman Tutdere, Tekin Bingöl, Mürsel Alban, Özgür Karabat, Cengiz Gökçel, Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Gökhan Zeybek ile Parti Meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Hakan Uyanık yer alacak.

CHP'liler, bir haftalık programlarında, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, meslek örgütleri, muhtar dernekleri, sendikalar, kanaat önderleri ile görüş alışverişinde bulunacak, fabrika ve esnaf ziyaretleri yapacak.