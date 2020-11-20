CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: ‘Vekilin görevi kamunun yararı’

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’de yönetici olarak görev yapan bir kişinin emekli olmasının ardından yerine sınavsız olarak oğlunun atandığı iddialarını gündeme getirerek TBMM Başkanlığı’na konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Tanal önergesinde, TBMM Genel Sekreterliği bünyesinde kaç kişinin çalıştığı, 2018-2019 yıllarında TBMM Genel Sekreterliği bünyesinde müşavir olarak istihdam edilirken herhangi bir nedenle görevinden ayrılanların olup olmadığını sorularını yöneltti.

TBMM Başkanlığı söz konusu önergeyi mevzuat kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği gerekçesiyle yanıt vermedi. Tanal bunun üzerine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvurdu.

Kurulda yapılan değerlendirmede TBMM lehine karar çıkarken bir üye ise karşı oy verdi. Karşı oy yazısında başvuru sahibinin milletvekili olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Milletvekili görev yaptığı dönemlerde temsil ettiği vatandaşlara karşı açık ve şeffaf olmalıdır. 4982 sayılı yasa gereğince kurum ve kuruluşlar, ellerinde bulunan belgeleri demokratik yönetim anlayışıyla, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri doğrultusunda, kanunda yer alan istisnalar dışında, bilgi edinme hakkının kullanılmasına sunmak zorundadırlar. Başvuru sahibinin itirazının tümünün kabulü gerekirken taleplerinin özel hayatın gizliliği ve tavsiye mütalaa olarak değerlendirilmek suretiyle reddi yönünde oluşan Sayın çoğunluğa katılmıyorum.”