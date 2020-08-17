CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:06

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Yeniden Refah Partisi üyeleri hazırladıkları 50 civarında ayrı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Ortak metinli dilekçelerde, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, 12 Ağustos'ta kadın örgütleriyle birlikte CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlediği hatırlatıldı.

Nazlıaka'nın bu toplantıda, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, "Erkekler, İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız değil; eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız." ifadelerini kullandığı belirtilen dilekçelerde, Nazlıaka'nın bu sözleriyle İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirenlere ağır hakarette bulunduğu ve halkı bu sözleşme üzerinden ayrıştırarak bir kısmını aşağıladığı öne sürüldü.

Dilekçelerde, Nazlıaka'nın, "Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik, halkı aşağılama" suçlarından yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Suç duyurusunda bulunan partili grup adına adliye önündeki alanda bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahmut Gül, İstanbul Sözleşmesi'nin derinliklerine bakıldığında, toplumları oluşturan temel değerlerin tamamen reddedildiğini, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturulduğunu ve kadın erkek arasındaki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsendiğini savundu.



