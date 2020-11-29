CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı koronavirüse yakalandı
Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Yıldızlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün tomografi çekimi ve kan tahlillerinin ardından yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.
Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten Yıldızlı, "Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Değerli dostlarım, bugün yaptırdığım tomografi çekimi ve kan tahlillerimin ardından yapılan COVID-19 testim pozitif çıktı. Bir süre daha evde tedavi sürecine devam edeceğim. Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle.— Harun Yıldızlı (@harunyildizli1) November 29, 2020
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
- AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için yasağı deldi
- Başarır'dan kendisini hedef alan AKP'li Ünal'a yanıt
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Reyiz’e cennet yolu...
- Kan grubu Covid-19'dan koruyor mu?
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
- AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için yasağı deldi
- Başarır'dan kendisini hedef alan AKP'li Ünal'a yanıt
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Reyiz’e cennet yolu...
- Kan grubu Covid-19'dan koruyor mu?
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!