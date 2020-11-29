CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı koronavirüse yakalandı

Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AA
29 Kasım 2020 Pazar, 23:24
CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Yıldızlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün tomografi çekimi ve kan tahlillerinin ardından yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten Yıldızlı, "Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler