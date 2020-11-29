CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı koronavirüse yakalandı

29 Kasım 2020 Pazar, 23:24

Yıldızlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün tomografi çekimi ve kan tahlillerinin ardından yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten Yıldızlı, "Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.