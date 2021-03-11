CHP lideri Kılıçdaroğlu Uşak'ta: “Adres biziz”

11 Mart 2021 Perşembe, 15:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte Uşak’a geldi.

Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerinde Genel Başkan Yardımcılarından Gülizar Biçer, Ali Öztunç, Veli Ağbaba, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve çevre illerdeki Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Dutdere, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba eşlik etti. Düzenlenen program Uşak Sivaslı Belediyesi ziyaretiyle başladı. Burada Başkan Hürriyet Şafak ile ilçenin durumunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, burada yapılan tarım hakkında da bilgiler aldı.

Sivaslı'da eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Şafak, “A, b, c partisi ayırmaksızın herkese kucak açıp, eşit hizmet sağlıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu da “Güzel, hiçbir ayrım yapmaksızın güzel olmuş. Bir belediye başkanına yakışan da budur, kendi halkı arasında eşit hizmet vermek, hiçbir ayrım yapmamak güzel bir şey” yanıtını verdi.



"VALLAHİ DE BİLLAHİ DE DÜZELTECEĞİM"

Daha sonra esnafı ziyaret eden CHP Lideri, üretici kadınlarla sohbet ederek, "Bize güvenin. Vallahi de billahi de düzelteceğim" dedi.

Muharremşah Mahallesi'nde besiciler ile buluşan, İsmetpaşa Caddesi'nde esnafı gezen Kılıçdaroğlu'na bir dükkan sahibi ise havanın yağmurlu olduğunu belirtip, "İnşallah o bereket işlerimize de yansır. Mutlaka refah seviyesini yükseltmek lazım ki zincirleme olarak vatandaş da gidip, alışveriş yapabilsin. Türkiye'nin en önemli sorunu refah seviyesinin yükselmesi, özellikle de emeklilerin" dedi.

Kılıçdaroğlu da "Kişi başına gelir arttığı sürece, gelip alışveriş yapacaktır. Lokantaya, kahveye, pastaneye gidecektir. Elbise alacaktır ya da evini yenileyecektir. Gelirin tabana yayılması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra kanaat önderleri ile görüşmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıya geçti.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte 900 nüfuslu Muharremşah köyüne giderek tarım ve besicilik işiyle ilgilenen İsmail Tarhan’ı ziyaret etti.

Tarhan’a yaptığı ziyarette çiftçinin yaşadığı zorlukları dinleyen Kılıçdaroğlu, çiftçi ve ailelerine her şeyin çözüleceği müjdesini verdi. Yapılan program dahilinde Kılıçdaroğlu Uşak’ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’ne de gelerek burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Uşak’ın düşük riskli iller arasına girmesi hakkında vatandaş ve esnafı tebrik eden Kılıçdaroğlu, esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. En sevdiği dersin Türkçe olduğunu belirten bir çocukla tanışan Kılıçdaroğlu, çocuğu tebrik ederek ileride edebiyatçı olmasını temenni etti.

YAŞAMINA SON VEREN ESNAFIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Uşak ziyaretinde 3 Şubat 2021 günü ekonomik sıkıntıları yüzünden intihar eden anahtarcı 2 çocuk babası Reşat Keskin’in ailesini anahtarcı dükkanında ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, “Allah sabır versin. İnşallah herkesin huzur içinde yaşayacağı, mutlu olduğu, kazandığı güzel bir Türkiye inşa ederiz. İsteriz ki herkes huzur içinde görevini, işini yapsın. Geliri olsun, çocukları kendilerinden daha iyi yerlerde, gelir elde eden makamlara sahip olsunlar. İnşallah bunu yapacağız. Moralinizi bozmayın, Türkiye güzel bir ülkedir. İnşallah huzur içinde yaşayacağız” diye konuştu. Baba Çetin Keskin de "Genel Başkanım çok sağ olun, dostlar sağ olsun" dedi.