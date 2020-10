CHP liderinden AYM kararını tanımayan mahkeme başkanına tepki: Yeni Zekeriya Öz'dür

20 Ekim 2020 Salı, 13:40





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

BEKİR COŞKUN'UN YAZDIKLARI BİZE MİRASTIR

Az önce bir gazeteciyi, medya dünyasının bir duayenini ölümsüzlüğe uğurladık. Bekir Coşkun belli çevreleri ürküten, adaletten, hukuktan yana olan bir gazeteci. Ağacı, kuşu, kediyi, köpeği her şeyin korunması gerektiğini belirten bir gazeteci. Urfa’nın kültürünü asla unutmayan bir gazeteci. Bu yazı böyle geçirdi ama gelecek yazı bilemedi. Bu yazı aslında Urfa’nın hoyratını da bize gösteriyor. Bu yazıyı okuduktan sonra internete Urfa'nın hoyratları diye girdim. Kendisini sonsuzluğa uğurladık, Allah rahmet eylesin. Bütün yazdıkları medya dünyasına ve gelecek kuşaklara bir miras olarak kaldı.

ERSİN TATAR'IN BAŞARISI ORTAK ARZUMUZ

Pazar günü Kıbrıs’ta bir seçim vardı, demokratik bir yarış gerçekleşti ve Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Kendisinin başarısı hepimizin ortak arzusu. Elbette ki Kıbrıs’a barışın ve demokrasinin gelmesini sağlayan kişi rahmetli Bülent Ecevit. Kendisini rahmetle anmak hepimizin görevi.

MUHTARLAK KANUNUNU İLK BİZ ÖNERDİK

Dün dünya muhtarlar günüydü. Kendilerinin söylediklerini çok kişi dinlemez. Ama biz demokrasiyi savunan CHP olarak onların da hak ve hukuklarını savunuyoruz. 82 kanundaki 312 madde muhtarlarla ilgili. Neden onlar için özel bir kanun çıkmaz? Bunu söyleyen ilk genel başkanım. Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kişi. Hiçbir siyasi parti üyesi, değil, adıyla çıkıyor, oy alıyor ve muhtar olarak koltuğuna geliyor. Muhtarlık seçimi birinci sınıf demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarların bir bütçesinin de olması gerekir. Muhtar kardeşlerim bütün siyasilere söyleyin deden bir bütçemiz yok diye. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına muhtarlar aracılığı ile dağıtılsın.

HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI

Hatay’da büyük bir orman yangını çıktı. Hepimizin kaygıyla izlediği bir yangındı. Hatay Büyükşehir Belediye'mize hepimizin teşekkür borcumuz var. Yangın çıktığı andan itibaren 79 araç ve 379 personelle müdahale ettiler, 24 saat çalıştılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Adana, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları'na teşekkür etmeliyiz. Kim olursa olsun yangına müdahale edenlere teşekkür etmek herkesin görevidir.

ERDOĞAN'IN FİKRİ İKTİDAR SÖZLERİNE YANIT

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar... Mustafa Kemal'in istediği gençlik budur. Bu çerçevede genç kuşaklar yetiştirilmiştir. Erdoğan geçen gün şöyle bir ifade kullandı: "Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik" Sayın Erdoğan, senin fikrin ortaçağ fikri bile değil. Sen ondan bile geridesin. Fikri iktidarda ahlak, erdem, bilgi, istişare lazım. Fikri iktidar budur. Sen kendi iktidarını korumak için nasıl olur da 83 milyon benim söylediğimi tekrar ederse ve onların çocukları 18 yaşına geldiğinde bana oy verirse fikri iktidar gerçekleşmiş olur... Böyle bir dünya yok. Düşünceye bakın siz. 4+4+4 ü getirdin. Eğitimde reforma ihtiyaç var diyorsun. Her bakan yeni bir reform yaptı, ne oldu sonuç? Düşlediği eğitim sisteminin, fikri iktidarın gerçekleşme şansı kocaman bir 0'dır.

TOPLANAN PARALAR TEFECİYE GİTTİ

Hürriyete karşı bir insanın fikri hür, vicdanı hür insan istemesi mümkün mü? Neden bu ülkede 3 milyon 37 bin öğrenci neden internete giremiyor? Türk Telekom’u Hariri ailesine peşkeş çektin, internete yatırım yapmadılar. 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyorsa bunun sorumlusu kim? FATİH projesi ile bütün öğrencilere bilgisayar verecektin nereye gitti o paralar? Para tonlarca var ama öğretmene, ihtiyaç sahibi ailelere yok. Artık internet su gibi, her evde olası lazım.

O gençler 2023 diyorsan 2023’te sandığa gidecekler. Kimden hesap soracaklarını iyi bilecekler. Onların haklarını nasıl yediklerini o çocuklar bilmiyorlar mı? Para yok diyorlar. Tefecilere para var. 17 yılda 489 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. Şimdi küçük bir esnaf diyebilir ki bu rakam nedir. Ben söyleyeyim 464 Osmangazi Köprüsü demek. Bu para nereye gitti? Tefeciye gitti. Beylerin fikri iktidarında tefeciye hizmet vardır.

Bizim fikri iktidarımızda kalkınmak, ahlak, alın teri değerlidir. Bu paraya şehir hastanesi yapılsın dese 4 bin tane şehir hastanesi yapılabilir. Bu parayla Türkiye’nin her yerine ev yapabilirsiniz. Bu para her bir vatandaş için dağıtılsaydı, her bir vatandaşa 48 bin 732 lira para ödenebilirdi. Aile olursa aile başına 165 bin 6890 lira para ödenirdi. Bu para tefeciye hizmet için gitti. Tefeciye kim hizmet ediyor? Erdoğan, damadı ve saray eşrafı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Geldiğimiz nokta askıda ekmek projesi. Çağ açan bir proje. Bizim fakirliğimiz, 18 yıllık iktidarın rezilliğini başka hiçbir proje daha iyi anlatamazdı. Bu yüzden sayım Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. 83 milyon bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi. Bunlarda vicdan var mı? Açlık sınırının altında milyonlarca kişi gelir elde ediyor. Çubuk’tan bir kadın yardım için arıyor. “Çok zorda olmasaydım aramazdım. İki aylık çocuğumu doktora götürdüm. Çocuğun hiç gelişmediğini ve böyle devam ederse çocuğumu Çocuk Esirgeme Yurdu’na alacaklarını söylediler.Çocuğumu şekerli suyla besliyorum sütüm kesildi” dedi. Evet yardım ettik ama bu bize ulaşan kişi. Böyle milyonlar var. Saray’ın halka, işsizle bir işi yok. Onlar dünyayı toz pembe görüyorlar.

SUUDİ ARABİSTAN'IN TÜRKİYE BOYKUTU

Suudi Arabistan, dosttuk, bayrakları bile yarı yarıya indirdik... Çıkıp Suudi Arabistan'a bir şey diyebildiler mi? Bunlar İstanbul'un ortasında adamı doğradılar konsoloslukta. Uçaklarına binip gittiler. Ne oldu? Cezayı Erdoğan çekse tamam, bu ülkenin sanayicisinin, üreticisinin ne günahı var? Bütün bunlara rağmen 23 Eylül'de Suudi Arabistan milli günü kutlu olsun diye havaalanlarına afiş asıyorlar. Şu kişiliksizliğe bakın Allah aşkına.

Kabile devletinin ne olduğunu bilmiyor. Kabilede bir gelenek, örf vardır. Biz kabile devletinden daha da gerideyiz adam bunun farkında değil. Gelenek, görenek, Anayasa, adalet kaldı mı? Hayır. Keşke kabile devleti konumunda olsaydık. Hiç değilse oturur tartışırdık. Sen Anayasa'yı ihlal eden adamı yakında Yargıtay'a, AYM'ye üye yapacaksın. Yalandan fikri iktidar olunmaz.

AKP SEÇMENİ BİLE GÜVENMİYOR

Hükümetin açıkladığı işsizlik rakamları doğru mu diye anket yapmışlar, Seçmenin 85,3’ü açıklanan rakamlar doğru değil daha fazladır diyor. AKP seçmeninde bu oran yüzde 70. Kendi seçmenin bile senin yalan söylediğini biliyor.Tefecilerin yanında bir de beslemeler var. Önce ihale veriyorsun, sonra Remi Gazete’den vergi milyarlık vergi istisnası getiriyorsun. Medya bizim sesimizi duyurmuyor diyor. Senin medyanı okuyan yok ki. Yalan söylediklerini herkes biliyor zaten. Psikolojik bir kanal orası gerçeği anlatmıyor ki A Haber. Elektrik dağıtım şirketleri var. EÜAŞ’tan elektriği alıp vatandaşa satıyorlar. Elektrik dağıtım şirketinden 17 kuruşa alıyorlar vatanadaşa 41 kuruşa satıyorlar. Kim besleniyor? Kim buradan kazanıyor? 2020’de bunu 25 kuruştan alıp vatandaşa 75 kuruşa satıyorsun. Bunların yatacak yeri yok. Bu kadar insafsızlık olur mu? Saray iktidarı kime hizmet edeceğini iyi biliyor. Para babalarına, dolar babalarına hizmet etmekte sorun yok. Ama vatandaşa gelince hiçbir şey yok.

SARAY NEYSE VALİSİ DE O

Saray böyle olunca aşağısı da farklı olmuyor. Vay efendim niye eldiven yok, niye maske yok diyor. Vatandaş, maske umrumda değil artık ölmek istiyorum diyor.O vatandaş gündemi belirledi. O adam tezgahında oyuncak satan bir adam. Her türlü fırçayı yiyor bir de ceza kesiliyor. Vali çıkıp ne diyor? Şahsımın yaklaşımı şahsımı da üzdü. Bir de bir sürü imla hatası var. Balık baştan kokar. Baş böyle ise aşağısı da böyledir. Süt üreticileri perişan halde. Çiğ süt alım fiyatı değişmedi ama her şeye zam geldi. Haziran’da ödenmesi gereken çiğ süt primi ödenmedi. Hayvanlarını kesmek için götürecekleri. Protesto etmek istediler ama bir sürü tehditle vazgeçirdiler.

ADALETİ KATLETEN AKIN GÜRLEK'TİR

Eskiden bir adalet kavramı vardı. Akın Gürlek, yeni Zekeriya Öz'ümüz 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı. Ne hakkı hukuku, nereden çıkardınız diyor. 10 yaşındaki çocuğuna Erzurum’da tecavüz ederken bu adam oradaydı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu yazdı. Adaleti katleden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zekeriya Öz’dür.

Yine bu kişi ‘Milletvekili dokunulmazlığını tanımam. Anayasa, dokunulmazlık, TBMM bunlara inanmam. Bildiğimi okurum’ diyor. Kendi milletvekilinin hakkını ve hukukunu savunamayan bir kişi asla TBMM Başkanlığı yapamaz. Usulen orada oturur. O başkan sarayın başkanıdır. Bu kadar aciz bir başkan hiç görmedi.

'HSK da bana dokunamaz' diyor Akın Gürlek. Gürlek, 'Onlar da saraydan talimat alıyor' diyor. Akın Gürlek haklı olarak bir beklenti içinde. Önümüzdeki süreçte beyefendiye Yargıtay üyeliği verilecek. Öyle bir tablo ki Emin Çölaşan'dan, Necati Doğru'dan FETÖ'cü çıkarmışlar.

Sen erken seçim yaptın, demek ki kabile devletiydi. Bunlar ne söylediklerini de bilmiyorlar. Erken seçim talebi benim değil çiftçinin, emeklinin, demokrasiye inananların talebidir. Ne korkuyorsun, milli irade diyorsun. Adaleti getireceğiz bu ülkeye.