CHP milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yakalanan siyasilerin sayısı artıyor. CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı.
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktığını duyurdu.
CHP'li Gökan Zeybek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"CHP Osmaniye Milletvekilimiz Sn.Baha Ünlü'nün #Covid_19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.? ?Milletvekilimize, dostumuza acil şifalar diliyor, tedavi sürecini başarı ile tamamlayarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.?"
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