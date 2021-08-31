CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı apartmanın 4. katından düşerek yaşamını yitirdi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen 22 yaşındaki Şafak Duman hayatını kaybetti. Duman'ın CHP Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Musalla Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ konutlarında ikamet eden Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından zemine düştü.
Duman, yakınları ile mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti.
Bölgeye gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Şafak Duman'ın CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.
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