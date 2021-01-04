CHP’den açıklama: Fikri Sağlar partiden ihraç edilecek mi?

04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:19

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.





‘VİTRİN MANKENİ’ CEVABI

Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP’li kadınlar için söylediği ‘vitrin mankeni’ sözleriyle ilgili şöyle konuştu:

“Bu toprakların hamurunda kin ve nefret yoktur. Siyasette münakaşa tabi ki olur ama sonuçta milletin meselelerinin müzakere ile çözülmesi asıldır. Kin, nefret ve gözü dönmüşlük bu toprakların öz kültürüne yabancıdır. Saray milletin kendisine vereceği notu anketlerde görmeye başladıkça şirazesinden iyice çıkıyor. Bir cuma namazı çıkışında dilinin zembereği yine boşaldı. Koltuğunu koruma hırsıyla milletimizin değerlerini kaşıyıp kanatarak partimizde siyaset yapan kadın üyelerimize kendi partisinde siyaset yapmadıkları için vitrin mankeni dedi. Testinin içinde ne varsa ağzından da o dökülür. Biz bu aşağılayıcı dili ilk defa duymuyoruz. Bu ne ilk ne sonuncusu olacak. Bana oy vermeyen kadın vitrin mankenidir diyen zihniyet çıkmış 2021 yılında reform yapacağını söylüyor.

‘TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ’

Kadın cinayetleri son yıllarda katlanarak arttıysa nedenleri bu barbar zihniyette aranmalıdır. Kadını vitrin mankeni olarak görenler kadın cinayetlerini önlemek için tedbir alır mı? Kadın erkek eşittir, siyaset yapmak kadının da erkeğin de hakkıdır. Cuma namazı çıkışı gönlünü kırdığı bu ülkenin tüm kadınlarından samimi bir özür dilemesini bekliyoruz.”

FİKRİ SAĞLAR İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Öztrak, ‘türbanlı hakim’ sözleri tartışma yaratan Fikri Sağlar’ın partiden ihraç edilmesi söz konusu mu? sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Hiçbir partili genel başkanımızın özel gündemini oluşturmaz. Genel başkanımız partimizin genel politikalarını belirler. Bu politikalar tüm üyeleri bağlar. Bu tüzükte kendini bağlı hissetmeyenler bunun gereğini yapmakta özgürdürler.”

PINAR GÜLTEKİN DAVASI

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin'e CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in telefon açtığı ve şikayetinden vazgeçmesi için talepte bulunduğu iddiaları ve Hizan ilçe başkanının görevden alındığı iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“MYK gündemine bu konu gelmedi. Şunun bilinmesini isteriz ki genel başkanımız bu konularda son derece hassastır. Milletvekilimiz de yine bu mesele ile ilgili olarak çok net açıklamalarda bulunmuştur. Yarın kendisi mahkemeye başvuracaktır. HTS ve ses kayıtlarını isteyecek ve sonra da suç duyurusunda bulunacaktır. Bununla ilgili detaylı açıklamaları kendisi yarın yapacak. Kendisiyle ilgili yalan yanlış iddialarda bulunan ortaya çıktığında suç duyurusunda bulunacaktır.”