CHP'den Barış Bektaş hakkında karar: Disipline sevk edilmeyecek

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:17

CHP, taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine karar verdi.

Konuyu CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna duyuran Salıcı, “Konuyla ilgili bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında bir heyet yönlendirildi ve heyetteki arkadaşlarımız olayın mağduru olduğu iddia edilen kişi ile olay anında yanında bulunan arkadaşıyla ve olayın bütün taraflarıyla, kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kaydı alarak ve yapılan görüşmeleri tutanak altına alarak çalışma gerçekleştirdiler. CHP olarak gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımız ile ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında. Benzer durum Bursa'da Osmangazi'de gerçekleşti Muhatabı olan ilçe başkanının istifası alındı ve kendisi disipline sevk edildi” dedi.

Salıcı, “Son dönemde taciz üzerinden CHP'yi yıpratmaya yönelik yandaş medyanın bir linç girişimi söz konusu. CHP'nin kadına karşı işlenen suçlarda sıfır tolerans politikası umarım diğer kurumlara örnek olur. Çünkü kadına karşı işlenen suçların siyaset üstüne çıkarılmasında büyük bir fayda var. Vermiş olduğunuz kadına karşı işlenen suçlarda cezanın artırılması yasa teklifleri sonuçsuz bırakılıyor. İktidar cenahı, bizim ortaya koymuş olduğumuz yasa tekliflerini benimsemiyorlarsa buyursunlar teklif ortaya koysunlar. CHP'li milletvekili arkadaşlarım gerekli desteği versin” diye konuştu.