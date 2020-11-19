CHP’den Bahçeli'ye çok sert tepki

19 Kasım 2020 Perşembe, 13:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek açıklaması yapmasına mduh tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Erkek şunları söyledi:





‘SORUNUN KAYNAĞI ÇÖZÜM OLAMAZ’

Bu sistem her şeyi hızlandıracak diyorlar ama hiçbir şey hızlanamıyor sağlıklı bir şekilde. 2012’de soruşturma dosyalarının ortalama sonuçlanma süresi 364 gün iken 2019’da 416 güne çıkmış. Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar. Adaletin olmadığı bir sistem hukuk reformu yapamaz. Sorunun kaynağı ve sebebi olanlar çözümün ortağı olamazlar.

‘MEMLEKETTE ZATEN KIYAMET KOPUYOR’

İktidar şikayet etme yeri değildir 18 yıldır tek başınıza yöneteceksiniz, bugün gelip hukuk reformundan bahsedeceksiniz. Adalet söylem değil eylem meselesidir. Sayın adalet Bakanı ‘Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun’ dedi. Güzel söz ama, memlekette zaten adaletsizlikler büyüdüğü için kıyamet kopuyor. Ne kadar baskı kurarsanız kurun adaleti sağlayacağız.

‘İMAMOĞLU İSTANBUL'UN TEMSİLCİSİDİR’

İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un temsilcisidir. İstanbul’un hak ve hukukunu korumak için de mücadelesini sürdürmektedir. Büyükşehir sınırları içindeki bir proje için Büyükşehir belediye başkanına sen mücadele etme, düşüncelerini paylaşma, bilgilendirme demek çok trajikomik. 18 yıldır Türkiye’yi yönetenler devlet nedir hükümet nedir farkında değil. Bunlar bize güç katar. Yazılı ifadesini de bugün ya da yarın verecek.

‘MAFYA DÜZENİNİ BİTİRECEĞİZ’

Alaattin Çakıcı’nın muhatabı Sayın Bahçeli’dir, Erdoğan’dır, Soylu’dur. Biliyorsunuz özel af çıkardılar ve bu kişiler de koalisyonun birer ortağı haline geldi. Hukuk devletinden uzaklaştyıkça mafa devletine yaklaşırsınız. Burada önemli olan Türkiye’yi yönetenlerin ne diyeceği, nasıl tavır alacağı aslında çok önemli. Onlar yapamaz, başaramaz ama kimse merak etmesin biz mafya düzenini bitireceğiz.