CHP'den Menemen açıklaması: Tek adaylı kura olmaz

12 Ocak 2021 Salı, 19:24

Menemen Belediyesi Meclis Salonu'nda yarın saat 14.00'te yapılacak başkanvekilliği kura çekiminin CHP'li meclis üyelerinin katılmaması halinde tek adaylı olabileceği iddialarına CHP kanadından yanıt geldi.

Bugünkü toplantıya tepki olarak katılmayan CHP'li meclis üyelerinin yarın da protestolarını sürdüreceğini, ancak bunun tek adaylı kura anlamına gelmediğini belirten CHP adayı Deniz Karakurt, şu açıklamayı yaptı:

"Bu tarz şeylere imkan tanımamak için katılacağız. 4-5 gözlemci arkadaşımla beraber orada olacağım. Diğer meclis üyesi arkadaşlarımız katılmayacak. Tepkimiz devam ediyor. Meclisin toplanması için yarın 8 üyenin orada olması yeterli. Yarın kura işlemi yapılacak. Gitmezsek tek adayla çıkabilirler gibi bir şey yok. Bilinçli olarak algı yaratıyorlar. Biz burada hukuki bir duruş sergiliyoruz. Menemen halkının iradesi var. Bunu yok sayamayız. Öyle bir şeyi asla yapmayacağız. Yarın gidip kurayı çekeceğiz."