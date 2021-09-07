CHP'den Mihraç Miroğlu için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuru
CHP'li milletvekilleri, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu için TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuruda bulundu.
İdil'de yaşayan Mihraç Miroğlu, bisikletiyle giderken zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İdil Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın “Ölümlü trafik kazası” gerekçesiyle başlatıldığı öğrenildi.
Yaşaman ölümden 3 gün sonra gözaltına alındı. Mevcutlu olarak adliyeye getirilen polis memuru, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
CHP İnsan Hakları İncele Komisyon Üyesi Mahmut Tanal, Servet Ünsal ve İrfan Kaplan İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı'na Mihraç Miroğlu'nun yaşamını yitirdiği olayla ilgili araştırma yapılması konusunda başvuruda bulundu.
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