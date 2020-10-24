CHP’den Pandemi Raporu: Caddeye değil, arka sokağa karantina!
CHP'nin Pandemi Raporu'nda, birçok hanede karantina uygulanmasına rağmen yardım gitmediği belirtilirken karantinadaki yerleşim yerlerinin bazılarında virüs kaynaklı ölümlerin doğal ölüm olarak kaydedildiği açıklandı.
Koronavirüs salgınının başında nisan ayında karantina uygulanan yerleşim yerleriyle ilgili bir rapor hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, vakalarda artış eğiliminin yaşandığı sonbahar döneminde yeni bir rapor daha hazırladı. Pek çok hanede uygulanan karantinaya karşın yardım yapılmadığı belirlendi. Raporda, karantinadaki yerleşim birimlerinde yaşayan halkla yapılan görüşmelerde virüs kaynaklı bazı ölümlerin; “doğal ölüm” olarak kayıt altına alındığı da belirlendi.
HANE SAYISI ARTTI
22 Ekim 2020 tarihi itibarıyla karantinaları devam eden 16 il ve 24 ilçe içerisinde 1 beldenin tamamı, 17 köyün tamamı, 6 mahallenin tamamı, 1 caddenin tamamı, 3 sokağın tamamı, 1 sitedeki bütün haneler, 4 apartmanda yer alan bütün haneler ve ayrıca 465 ev karantina altında tutuluyor. Karantina altında toplam 376 vaka ve koronavirüs kaynaklı 3 ölüm bulunuyor.
YAYGIN TEST YAPILMIYOR
Karantina altındaki vaka sayılarına karşın karantina altında bulunan yerleşim yerlerinin hiçbirinde yaygın test yapılmadığı belirlendi. Bu nedenle karantinada bulunan yerleşim yerlerindeki vaka sayılarının da kaç olduğu tespit edilemedi.
DÜZENLİ YARDIM YOK
Karantina altında tutulan köy, mahalle, sokaklarda iki haftayı bulan karantina uygulamasına karşın düzenli olarak yardım yapılmadığı belirlendi. 22 Ekim tarihi itibarıyla yaklaşık bir haftadır karantina altında olan pek çok yerleşim yerine yardım gitmediği, vatandaşların kendi imkânlarıyla ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edildi.
DOĞAL ÖLÜM KAYDEDİLİYOR
Adıyaman’da 463 evde karantina uygulaması bulunurken, halk ile telefonla yapılan görüşmeler sonucunda hiçbir eve yardım yapılmadığı ve ölümlerin doğal ölüm olarak yazıldığı tespit edildi.
CADDE VE SOKAK KARIŞTI
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde görülen vaka üzerine karantina tedbiri alındığı, ancak uygulamanın vakanın tespit edildiği ana cadde olan Atatürk Caddesi’nde değil de hemen arkasındaki ara yolda bulunan Bağlar Sokağı’nda gerçekleştirildiği tespit edildi.
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