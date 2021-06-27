Dört bakan yardımcısından CHP'nin paylaşımına tepki: Zorbalık değil
CHP, resmi Twitter hesabından darp edilerek gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç'ın fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor" eleştirisinde bulundu. Dört içişleri bakan yardımcısı da Kılıç'ın gözaltına alınmasının zorbalık olmadığını savundu.
İstanbul'da dün yapıllan Onur Yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç'ın gözaltına alınırken gösteren fotoğrafı "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor" sözleriyle paylaşan CHP'nin resmi Twitter hesabına AKP'li bakan yardımcılarından tepki geldi.
CHP hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz…"
Bu paylaşımının ardından içişleri bakan yardımcıları sosyal medya hesaplarından CHP'ye yanıt verdi.
Mehmet Ersoy "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir... Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" dedi.
İsmail Çataklı da "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize “zorba” diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" paylaşımında bulundu.
Bir diğer bakan yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de, "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen… Ve görevini yapan Polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz… Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesini de kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Muhterem İnce de "Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz" paylaşımında bulundu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından sessizliğe gömülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dört yardımcısının attığı tweetleri kendi hesabından paylaşarak destek oldu.
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