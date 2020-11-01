CHP'den siyasi partilere fay yasası için çağrı

01 Kasım 2020 Pazar, 18:16

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Buradan tüm siyasi partilere çağrımızdır; fay yasasının arkasındayız. TMMOB'u dinleyin, üniversiteleri dinleyin, sivil toplumu dinleyin, kötü tecrübelerden hareketle fay yasasını siz getirin biz imzalayalım ama 2021'de herhangi bir ayın herhangi bir kara gününde yine bir deprem alanında 'Unutursak kalbimiz kurusun' demeyelim. Bu sefer unutmayalım, ders alalım." dedi.

Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çadırlarda kalan yurttaşları ziyaret etti. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kentte gazetecilere açıklama yapan Özel, CHP'nin 91 milletvekili ile sahada olduğunu, enkaz başında, taziyelerde ve hastane ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

"SİYASETTEN ÖTE BİR DAYANIŞMA GÜNÜNDEYİZ"

Günün, siyasetten öte bir dayanışma günü olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Buradan tüm siyasi partilere çağrımızdır; fay yasasının arkasındayız. TMMOB'u dinleyin, üniversiteleri dinleyin, sivil toplumu dinleyin, kötü tecrübelerden hareketle fay yasasını siz getirin biz imzalayalım ama 2021'de herhangi bir ayın herhangi bir kara gününde yine bir deprem alanında unutursak kalbimiz kurusun demeyelim. Bu sefer unutmayalım ders alalım, bu derse uygun olarak işin gereğini yapalım ki çocuklar ağlamasın. Siyaset, gerektiğinde acıyı paylaşmaktır ama esas görevimiz acıları yaşatmamaktır. Buradan tüm siyasi partilere, 'Biz varız, siz de varsanız bu sorunu çözeriz' diyoruz."

Genel Başkan Yardımcısı Torun da İzmir Büyükşehir Belediyesinin, depremin olduğu andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptığını, halkın bütün ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını dile getirdi. Toplanma alanlarında hijyen ve sterilizasyon çalışmalarının da yapıldığını aktaran Torun, belediyelerin yurttaşlara 1000 çadır, 30 bin battaniye, 25 bin hijyen maddesi ve 200 binin üzerinde maske sağladığını bildirdi.

Bayraklı Belediyesinin 2010 yılında kurduğu Deprem Etüt Merkezi ile 10 binden fazla binayı denetlediğini, ilçede 80 binanın depreme dayanıksız olan 3'üncü grup, 113 binanın orta dayanıklılığı ifade eden 2'nci grup, 15 binanın ise 1'inci grup olarak tespit edildiğini söyleyen Torun, "3'üncü grup yani dayanıksız olarak tespit edilen 80 binadan şu anda 3'ünün bu depremde yıkıldığını görüyoruz. Bu 3 bina, Karagül Sitesi, Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı... Bu apartmanlarla ilgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş." diye konuştu.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke ise arama kurtarma çalışmalarında kahramanca görev yaparak çalışan herkese minnet duyduklarını belirtti. Böke, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Deprem yaşandığı andan itibaren tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu, büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini vurgulayan Böke, hasar tespitinin hızla tamamlanması gerektiğini ifade etti. Böke, İzmir Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kriz hattı açtığını anlatarak, ruhsatlı ruhsatsız tüm binalarda deprem ve afet güvenliği karnesi oluşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.