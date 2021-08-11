Tarım ve Orman Bakanı istifaya zorlanmalıdır - Prof. Dr. Hakkı KESKİN
Türkiye’de söndürülemeyen orman yangınlarının sorumlusu, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarını kullandırtmayan ve dört yıldır Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapan Bekir Pakdemirli’dir.
Ormanlar alev alırken, burada yaşayan canlılar, insanlar yaşamını yitirirken, evleri, hayvanları yanarken, THK’nin uçmaya hazır uçakları, hangarda tutuluyor. Pakdemirli, 3 yıldır bu konuda milletvekillerinin yönelttiği 14 soru önergesine, basından gelen sorulara, “Yerli ve milli imkânlar neden değerlendirilmiyor? THK uçakları neden kullanılmıyor?” sorularına kulak tıkamıştır. Oysa orman yangınlarında, komşu ülkelerden de gerektiğinde yardım istenebilmektedir.
THK UÇAKLARI DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR
Çıkar gözetildiği anlaşılan bir ihale şartnamesiyle, THK uçakları devre dışı bırakılmıştır. THK uçakları devre dışı kalınca da Rusya’dan günlüğüne 1.3 milyon lira verilerek 3 uçak kiralanmıştır.
THK uçakları ve deneyimli pilotları, on yıllarca orman yangınlarının en kısa sürede söndürülmesinde ne denli başarılı olduklarını kanıtlamıştır.
Bu uçaklar, suyu yangın anında ağaçlara en yakın mesafede boşaltma, daha etkin sonuç alma yeteneğine sahiptir.
Muhalefet partileri, en önemli ulusal değerlerimizden olan ormanların yok olmasına karşı duyarsız kalan sorumlu bakanın, derhal istifa etmesini ısrarla istemelidir. Bunu kamuoyuyla sürekli paylaşmalı, gündemde tutmalıdır. Bu konu, bir anlık eleştiriyle geçiştirilmemeli, sonuç alıncaya dek üzerinde durulmalıdır.
PROF. DR. HAKKI KESKİN
SİYASET BİLİMCİ
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