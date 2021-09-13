CHP'li Adıgüzel: Market ve bakkallardaki balların yüzde 90'ı sahte
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, market ve bakkallarda satılan balların yüzde 90’ının sahte olduğunu öne sürdü.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, market ve bakkallarda satılan balların yüzde 90’ının sahte olduğunu öne sürdü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de bu durumdan bilgisi olduğunu iddia eden Adıgüzel, “Türkiye'deki market, bakkal raflarındaki balların yüzde 90'ının üzerindeki sahte. 108 firmanın 160 numunesi çalışıldı. Bunların içerisinden sadece 15’i normal çıktı. 145’i sahte. İçerisinde katkı malzemesi var. Bu durum Tarım Bakanı Pakdemirli’ye iletildi. Tarım Bakanı, bu ülkede balların yüzde 90’ının sahte bal olduğunu bildiği halde buna müdahale etmiyor” dedi.
Mustafa Adıgüzel, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, market ve bakkallarda satılan balları incelendiğini ve satılan balların yüzde 90’ının sahte olduğu sonucuna varıldığını ileri sürdü. Adıgüzel, şunları söyledi:
PAKDEMİRLİ İLE YÜZLEŞMEYE HAZIRIM
“Türkiye'deki market, bakkal raflarındaki balların yüzde 90'ının üzerindeki sahte. 108 firmanın 160 numunesi çalışıldı. Bunların içerisinden sadece 15’i normal çıktı. 145’i sahte. İçerisinde katkı malzemesi var. Yani sağlam ballar marketlerde yüzde 10 bile değil. Bu durum Tarım Bakanı Pakdemirli’ye iletildi. Buna rağmen müdahale edilmiyor. Tarım Bakanı, bu ülkede balların yüzde 90’ının sahte bal olduğunu bildiği halde buna müdahale etmiyor. Türkiye’de şu anda çocuklarımızın sahte bal yemesine aracılık ediyor. Eğer buna itirazı varsa ben kendisiyle her yerde yüzleşmeye hazırım. Pakdemirli’ye buradan meydan okuyorum.
BÜROKRASİSİ DE BU İŞİN İÇİNDE
Türkiye’deki balların yüzde 90’ı sahte ve siz bunu bildiğiniz halde müdahale etmiyorsunuz. Yapılması gereken, bal ile ilgili mevzuatta değişiklik yapmak. Tarım Bakanlığı’nın laboratuvarlarını, bütün sahteciliği ortaya çıkaracak şekilde genişletmek. Şu andaki laboratuvar tekniklerine rağmen sahteciliğin yüzde 50’sini ortaya koyacakları halde bunu yapmıyorlar. Tarım Bakanı ve bakanlık bürokrasisi bu işin içinde, Türkiye’deki balların yüzde 90’ı sahte olduğu halde müdahale etmiyorlar.
"İSİMLERİ BİZDE TEK TEK KAYITLI"
Analiz sonuçlarına göre; balda en az 1 tane katkı maddesi var. 4’e kadar katkı malzemesi konulduğunu tespit ettik. Balda sahtecilik yapan firmaların isimleri bizde tek tek kayıtlı. Tarım Bakanı, bu işi bildiği halde müdahale etmedi. Bu işi her şekilde onunla tartışmaya hazırım. Ben ona hodri meydan diyorum.”
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- En yaygın semptomlar değişti
- 'Fuhuş' operasyonunda ele geçirildi
- Erdoğan'dan yeni BAE adımı