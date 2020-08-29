CHP'li Adıgüzel: Öğrenciler kaderine terk edilemez

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:36

CHP'li Adıgüzel, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı hibrit (karma) eğitim kararı sonrası üniversite öğrencilerinin internet ve bilgisayar sorununa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adıgüzel, internet bağlantısı olmayan veya internet bağlantı hızı düşük olan öğrencilerin eğitiminin aksadığını söyleyerek, birden fazla öğrencinin bulunduğu hanelerde bilgisayar kullanımında sorun yaşandığına da dikkat çekti. Adıgüzel, “Öğrencilerin internet erişimi ve kotalarının artırılması, ihtiyacı olanlara bilgisayar desteği sağlanması yönündeki ihtiyaç ve talepleri karşılanmalıdır.Tüm öğrencilerin uzaktan eğitime erişimini sağlayacak koşulları oluşturmak, öğrencilerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak onlara eşit koşullarda eğitim imkanı tanımak sosyal devletin görevidir” dedi.



"UZAKTAN EĞİTİM MERKEZLERİ BU SÜREÇTE ETKİN ROL OYNAYAMADILAR"

Dünya genelinde üniversitelerin pandemi süreci öncesinde de uzaktan eğitime dönük altyapı ve hazırlık çalışmalarına ağırlık verdiğini ve Türkiye’de uzaktan eğitim altyapısının ihmal edildiğini belirten Adıgüzel, “Özellikle devlet üniversiteleri bünyesinde kurulan uzaktan eğitim merkezlerine yıllardır yapılan onca yatırıma rağmen bu süreçte etkin rol oynayamadılar” dedi.



