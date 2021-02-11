CHP'li Adıgüzel 'Süreçten rahatsız olan bazı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri istifa etti'

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu 24 soru önergesinde 108 soru sorduğunu sadece SMA hastalarıyla ilgili sorusuna yanıt geldiğini ve onun da yanlış yanıtlandığını belirten CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, Bakan Koca’ya bir soru daha sordu.

Adıgüzel, önergesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Gölbaşı’ndaki laboratuvardaki personelinin bu süreç içerisinde değiştirilip, Anadolu’nun farklı illerinden personel getirildiğini savundu.

Adıgüzel, “Bu süreçten rahatsız olan bazı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin istifa ettiği, toplantılara katılmadıkları doğru mudur?” sorusuna yanıt istedi.

Adıgüzel, Bakan Koca’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

- Çin menşeili sinovac aşısının firması dahi yüzde 50 etkinlik açıklarken, siz neden Türkiye’de yüzde 91,5 etkinlik açıkladınız? Bu yüzde 50 Dünya Sağlık Örgütü’nü onay vermesi için sınırı geçmiş bir etkinlik oranıdır. Sinovacınkinin zorlama bir etkinlik oranı olduğu ortada.

- Sinovacın faz 3 çalışmalarının sonucunu söylemiyorlar, bize gelen bilgiler böyle bir etkinlik çalışmasının sonuçlarının yüzde 20-30 arası olduğu. Bu doğru mudur?

- Bu aşı deneklerde bazılarına boş yapıldı. Birçok sağlık çalışanı aşıdan sonra antikor oluşturmadı, baktık ki tamamına yakını böyle. Bazı gelen bilgiler faz 3 çalışmalarında boş aşıların özellikle sağlık çalışanlarına yapıldığını gerçek aşıların da kendilerine yakın insanlara yapıldığına dair bilgiler var, bu doğru mu? Değilse sağlık çalışanlarının tamamına yakınında antikor oluşmamasını neye bağlıyorsunuz?

- Bu mutan virüsün gençler ve çocuklarda daha etkili olduğunu bildiğimizden, 1 Mart’tan sonraki yüz yüze eğitimle beraber Türkiye’yi daha büyük bir sorunla karşı karşıya bırakabilir. Bu konuda hazırlıklarınız nelerdir?

‘AŞIYI SEN TEDARİK EDECEKSİN’

Adıgüzel’ın pandemiyle mücadele edebilmek için toplumun yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini vurgulayarak, “Hükümeti sürekli gecikmemesi konusunda uyarırken, şu anda halen Türkiye’de insanlar aşıyı ne zaman olacağını, ne zaman tedarik edileceğini soruyor. Dün Sağlık Bakanı ‘Aşıyı tedarik edebilirsek uygularız’ diyor, aşıyı tedarik edecek olan sensin biz değiliz ki. Sen aşıyı tedarik et, biz uygulayalım” dedi.

‘BAŞTAN ETKİSİ OLMAYACAK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2021 yılının ilk ayında yerli aşıyı halkımızla buluşturacağız” dediğini hatırlatan Adıgüzel, “Nerede 2021 yılının ilk ayı geçti, bu tür yalan bilgilerle toplumun aldatılmasını sineye çekemiyoruz, çünkü virüs sürekli mutasyon geçiriyor. Süre uzadıkça virüs diğer virüslerle karşılaşıp, evlilik yapıyor ve mutasyon gelişiyor. Bu hızda aşılamaya devam ederseniz 3 yıl sürecek ve virüs 30 kez mutasyon geçirmiş olacak. Baştan aşı olanlara etkisi olmayacak” diye konuştu.