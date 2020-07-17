CHP'li Altay, Özel, Özkoç: Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi bin TL’den bin 500 TL'ye çıkarılsın

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:10

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeriyor.

Teklif, emeklilere dini bayramlarda bin TL olarak verilen ikramiyenin bin 500 TL’ye yükseltilmesi ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanların da bu ikramiyeden yararlanmalarını öngörüyor.

SATIN ALMA GÜCÜ DEĞERİ DÜŞTÜ

Teklifin gerekçesinde, özetle şu ifadeler yer aldı:

"2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, maktu bir ödeme olması nedeniyle emekliler açısından satın alma gücü değeri düşmüş, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir.

Öte yandan 2020 Mart ayında ülkemizde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle emeklilerimizin zorunlu harcamaları artmış, almakta oldukları emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi ihtiyaçlarını karşılayamaz haline gelmiştir.

Sosyal devlet anlayışının önemli göstergelerinden birisi de yaşlılarını koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğüdür. Bu çerçevede pandemi nedeniyle emekli aylıklarının en düşük seviyesinin bin 500 TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak emekli ikramiyelerinde de satın alma gücündeki düşüşü önleyecek düzeyde bir iyileştirme yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan yaklaşık 500 bin bulan emeklimiz 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık almaktadır. 506 Sayılı Kanun Kapsamında aylıklarını almakta olan emeklilerimiz söz konusu bayram ikramiyesi düzenlemesinden yararlanamamaktadır.

Kanun Teklifi ile emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerinin bin TL’den bin 500 TL’ye çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.”