CHP'li Arık'tan 'İçimizdeki İrlandalılar' yanıtı

29 Eylül 2020 Salı, 12:58

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partisinin ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmada CHP’yi hedef alan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’ye tepki gösterdi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesini her zaman desteklediklerini belirten Arık, AKP’nin “Büyük Türkiye” iddiasının hamasetten ibaret olduğunu ifade etti. Arık, “Sayın Özhaseki, Türkiye’nin başarısına sevinmediğimizi ileri sürmüş. Sayın Özhaseki bilmelidir ki, biz Türkiye’nin başarıları ile her zaman gurur ve onur duyarız. Ama olmayan yerli ve milli uçağı, her seçim döneminde göklerde uçuran AK Parti yalanlarına inanmamızı da kimse beklemesin”

"ALLAH'A İMAN EDER GİBİ FETÖ'YE İNANANLAR..."

AKP’nin dış politikasının hamasetten ibaret olduğunu ifade eden Arık, CHP’nin her zaman ve her koşulda Türkiye’nin çıkarlarının yanında yer aldığını belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ege adaları bir bir Yunanistan tarafından işgal edilip, silahlandırılırken AK Parti hükümetlerini defalarca uyardık. Ama onlar hiç oralı olmadılar. Türkiye’nin dış politikasının Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün engin öngörüsüyle çizdiği rotadan çıkartılmasının Türkiye’yi uçuruma sürükleyeceğini belirterek AK Parti iktidarlarını uyardık ama onlar İhvan sevdasının peşine düşüp, Türkiye’nin çıkarlarını göz ardı etmeyi tercih ettiler. BOP eş başkanlığının Türkiye’nin hayrına olmadığını söyledik ama onlar emperyalistlerin piyonu olmayı tercih ettiler. Dış politikanın akılla yürütülmesi gerektiğini söyledik, onlar hamaseti tercih etti. Gelinen noktada CHP’nin uyarılarının ne kadar haklı ve doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün yine uyarıyoruz, Türkiye’nin dış politikası hamasetle değil akılla yürütülmelidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları için bunu söylemeye de devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın ki, biz ne İrlandalı olduk ne de Ali Kemal… Biz Tıbbiyeli Hikmet olduk, biz Hasan Tahsin olduk, biz Mustafa Kemal Atatürk olduk. İçimizdeki İrlandalılar devletin kozmik odasına FETÖ’yü sokanlardır. İçimizdeki İrlandalılar ülkenin zeki ama körpe çocuklarını FETÖ’ye teslim edenlerdir. İçimizdeki İrlandalılar FETÖ ile farklı yollardan aynı menzile yürüyenlerdir. İçimizdeki İrlandalılar Ergenekon kumpası ile ülkenin aydınlarına, Atatürkçü subaylarına kumpas kurulurken, haşa Allah’a iman eder gibi FETÖ yalanlarına inananlardır. İçimizdeki İrlandalılar, eli kanlı terör örgütü mensupları davullarla zurnalarla karşılanırken, teröristlere gerilla diyerek sempatik göstermeye çalışanlardır” diye konuştu.

Ermenistan’ın Azerbayca’na yönelik saldırısını da değerlendiren Arık, “Ermenistan düpedüz bir terör devleti olduğunu göstermiştir. Terör devleti Ermenistan’ın karşısında dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.