CHP'li Barut: Akıl tutulması bu kararın iptalini istiyoruz

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:14

Ziraat mühendislerinin sorumluluğundaki işlerin yönetmelik değişikliğiyle orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerince gerçekleştirilmesinin önünü açan yönetmeliğin 'Kabul edilemez' olduğuna dikkat çeken Ayhan Barut, "Yaptıkları tek bir doğru iş bile yok. Ziraat mühendislerine sahip çıkmayanlar şimdi de mesleğimize göz dikip tamamen itibarsızlaştırmaya ve bitirmeye çalışıyorlar" dedi.

"AKIL TUTULMASI BU KARARIN İPTALİNİ İSTİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik'te 18 Temmuz'da yapılan değişikliğin kabul edilemez olduğunu aktaran Barut,

"'Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi ve Depo İzni'nin ziraat mühendislerinin dışında orman endüstri mühendisi ve orman mühendislerine de verilmesi şaşırtıcı olduğu kadar asla kabul edilemez. Mesleğimize, iş ve aş derdindeki meslektaşlarımıza çok büyük zarar verecek bu değişikliğin iptalini istiyoruz. Bu işin eğitimini üniversitede alan ziraat mühendislerini yetki belgesi için zorunlu sınava sokanların bu 'akıl tutulması' kararını gözden geçirmelerini talep ediyoruz" diye konuştu.



"TARİHİ YANLIŞTAN DÖNÜLMELİDİR"

Aynı zamanda ziraat mühendisi olan ve Bakanlıkça yapılan yönetmelik değişikliğinin 'elle tutulur' yanının bulunmadığına dikkat çeken Ayhan Barut, "Salgın döneminde bir kez daha görüldüğü gibi en az sağlık kadar, güvenli gıdaya erişim de hayati derecede önem taşımaktadır. Eğer burada iş uzmanına bırakılmazsa daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkar. Bu yüzyılda daha da önem arz eden temiz gıdaya erişim, çevre hassasiyeti, bitki- toprak- hastalık ve zararlı ilişkilerini daha dikkate alacak uygulamaları önceliğimize koyacakken, bu konularda eğitim almayan meslek disiplinlerine pestisit konularının verilmesi söz konusu bu hassasiyetlere uymamaktadır.

Tarladan sofraya gıda zincirinin en önemli halkasını oluşturan ziraat mühendisleri, ilaç bayiliği ve satışı için aldıkları diploma yetmezmiş gibi haksızca zorunlu sınava tabi tutulmaktadır. Bu işin eğitimini üniversitelerde alan ziraat mühendislerine bunu reva görenler, şimdi akıl almaz hesaplarla abuk subuk kararlarla mesleğimize ve meslektaşlarımıza kötülük peşindeler.

Bu yönetmelik değişikliğiyle ziraat mühendisi dışında neredeyse herkes, zirai ilaç bayiliği açıp zirai ilaç satabilecek ve bizlerin işini yapabilecek. Biz mevcut yönetmeliğe ziraat mühendisleri dışında başka bir meslek grubunun girmesine karşı çıkarken bunu yapmadıkları gibi orman mühendisleri ve orman endüstri mühendislerine de eklediler. Bir başka meslek disiplinine iş alanı açmak için uzmanlık alanını hiçe sayan bu mantık, yakında 'bıçak tutuyor' diye kasaplara da doktorların yanında ameliyata giriş yetkisi verebilir. İnsanda akıl ve izan olmalı.

Ziraat mühendisinin eczane açması, kimya laboratuvarı kurması, orman mühendislerinin işini yapması mümkün mü? Elbette değil. Çok sayıda ziraat mühendisi yıllardır kamuya atama beklerken, iş ararken, gece gündüz çoluk çocuğunun ekmeği için mücadele ederken bu karar mesleğimize ve meslektaşlarımıza vurulmuş darbedir. Bu nedenle bu değişikliği asla kabul etmiyoruz.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Soru önergeleri, Meclis Araştırması ve kanun değişikliği teklifleriyle Meclis gündeminden bu konuyu düşürmeyeceğiz. Meslektaşlarımızla birlikte gerektiğinde hukuki yollara başvurarak bu değişikliğin iptalini sağlayacağız. Bilinmeli ki, bu tarihi yanlıştan dönülmesi için mücadelemiz sürecektir. Tarım ve Orman Bakanlığını sorumluluk duygusuyla göreve çağırıyor, bu yanlışı düzeltmeye davet ediyoruz" dedi.

