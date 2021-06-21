CHP'li Başarır: Mafya-Devlet ilişkisini soruşturmayan savcılar, ‘128 milyar dolar nerede’ diyen yurttaşa soruşturma açıyor

21 Haziran 2021 Pazartesi, 15:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Mersin’de yaşayan bir yurttaşın, sosyal medya hesabından 128 milyar doların akıbetini sorguladığı paylaşımına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatmasına sert tepki gösterdi.

"DEVLET-MAFYA-SİYASET İLİŞKİSİNİ SORUŞTURMA, 'TEK ADAM' ELEŞTİRİSİNİ SORUŞTUR"

Kamuoyunda siyaset gündemine ilişkin ciddi iddialar bulunurken, 128 milyar doları sorgulayan bir yurttaşa Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açılmasını eleştiren CHP’li Başarır, "Günlerdir, kamuoyunda devlet-siyaset-mafya-medya bağlantılarıyla ilgili ciddi iddialar ortadayken hiçbir savcının görev ve sorumluluk bilinciyle harekete geçmeyip, sade bir vatandaşın; sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar doların nereye gittiğini merak edip sormasına ise anında soruşturma başlatılması, ülkemizdeki yargının ‘saray’ laştığının açık bir göstergesidir" dedi.

"SARAY’IN SAVCISI DEĞİL HALKIN SAVCISI OLUN"

'Vatandaşın hakkını, hukukunu korumayı kendilerine görev edinmeyip sadece sarayı korumayı hedef bilen hakim ve savcıların ödüllendirildiği bir yargı sistemi oluşturulduğunu' ifade eden CHP’li Başarır, "Soruşturmaya konu olan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun oluştuğu sosyal medya paylaşımı; kararın içerisinde var. Her vatandaş, Merkez Bankası’ndaki parayı sorma hürriyetine sahiptir. Her vatandaş, ülkemizdeki mevcut ‘Tek Adam’ rejimini eleştirme hakkına sahiptir. Yeter artık! Saray’ın savcısı olmayı bir kenara bırakıp, halkın savcısı olun. Devleti yönetenler, eleştiriye açık olmalıdır. Burada bir küfür, bir alenen hakaret yok. Fakat, AKP Genel Başkanı o kadar tahammülsüz ki bu durumu da Cumhurbaşkanlığı görevine başladığından bu zamana kadar ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu’ kapsamında açılan soruşturma sayılarından anlamaktayız" ifadelerini kullandı.