CHP'li Başarır: Mafya-Devlet ilişkisini soruşturmayan savcılar, ‘128 milyar dolar nerede’ diyen yurttaşa soruşturma açıyor
Mersin’de sosyal medya hesabından '128 milyar dolar nerede?' diye soran yurttaşa soruşturma açılmasına, CHP'li Ali Mahir Başrır tepki gösterdi. Soruşturmaya dair belgeleri de paylaşan Başarır, "Devlet-Mafya-Siyaset ilişkisini soruşturma, 'tek adam' eleştirisini soruştur!" diyerek savcılara tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Mersin’de yaşayan bir yurttaşın, sosyal medya hesabından 128 milyar doların akıbetini sorguladığı paylaşımına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatmasına sert tepki gösterdi.
"DEVLET-MAFYA-SİYASET İLİŞKİSİNİ SORUŞTURMA, 'TEK ADAM' ELEŞTİRİSİNİ SORUŞTUR"
Kamuoyunda siyaset gündemine ilişkin ciddi iddialar bulunurken, 128 milyar doları sorgulayan bir yurttaşa Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açılmasını eleştiren CHP’li Başarır, "Günlerdir, kamuoyunda devlet-siyaset-mafya-medya bağlantılarıyla ilgili ciddi iddialar ortadayken hiçbir savcının görev ve sorumluluk bilinciyle harekete geçmeyip, sade bir vatandaşın; sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar doların nereye gittiğini merak edip sormasına ise anında soruşturma başlatılması, ülkemizdeki yargının ‘saray’ laştığının açık bir göstergesidir" dedi.
"SARAY’IN SAVCISI DEĞİL HALKIN SAVCISI OLUN"
'Vatandaşın hakkını, hukukunu korumayı kendilerine görev edinmeyip sadece sarayı korumayı hedef bilen hakim ve savcıların ödüllendirildiği bir yargı sistemi oluşturulduğunu' ifade eden CHP’li Başarır, "Soruşturmaya konu olan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun oluştuğu sosyal medya paylaşımı; kararın içerisinde var. Her vatandaş, Merkez Bankası’ndaki parayı sorma hürriyetine sahiptir. Her vatandaş, ülkemizdeki mevcut ‘Tek Adam’ rejimini eleştirme hakkına sahiptir. Yeter artık! Saray’ın savcısı olmayı bir kenara bırakıp, halkın savcısı olun. Devleti yönetenler, eleştiriye açık olmalıdır. Burada bir küfür, bir alenen hakaret yok. Fakat, AKP Genel Başkanı o kadar tahammülsüz ki bu durumu da Cumhurbaşkanlığı görevine başladığından bu zamana kadar ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu’ kapsamında açılan soruşturma sayılarından anlamaktayız" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- CHP'li Ali Mahir Başarır, Demirören'in işlediği suçları anlattı: "Banka dolandırıcılığı yaptılar. 'Ticari sır' denildi"
- CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çarpıcı 'Sedat Peker' iddiası
- Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet TV'ye konuştu: Bunun altından çok şeyler çıkar
- CHP’li Ali Mahir Başarır: Soylu’ya neden ‘süslü’ dendiğine ilişkin ipuçlarımız var
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
- BDDK'den banka kredilerine ilişkin yeni karar
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Yaycı toplantıyı terk etmiş!
- Asistan hekimlere büyük ayıp
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu
- Elon Musk ile CEO atıştı; Bitcoin düştü!
- SBK'nin mal varlığı açıklandı