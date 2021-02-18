CHP'li Başarır: Pazarlık aracı değil rant aktarma aracı

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:47

Başarır TBMM’ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde 21/b maddesinin çok istisna durumlarda kullanılması gerektiğini belirterek değişiklik istediğini şöyle açıkladı:

“AKP iktidarında; pazarlık usulü ihale, istisna olmaktan çıkıp yaygın bir kamu alım yöntemi olarak idareye hükümet yanlısı şirketler ile bağımlılık ağlarını güçlendirme imkanı sağlamaktadır. Kamu İhale Kanunu’nun 21/b bendine göre doğal afet, salgın hastalık gibi durumlarda alımı hızlandırmak adına kullanılan pazarlık usulü ihale yöntemi; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve adil rekabeti ortadan kaldıran bir alım biçimi olarak varlık dağıtımında kayırmacılığın ayyuka çıktığını gözler önüne sermektedir.

‘DEĞİŞİKLİKLER YANDIŞ ÇIKARINI GÖZETMEKTEDİR’

“Sadece 2019 yılında Kamu İhale Kurumu’na sonuç bilgisi gönderilen 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin adet olarak yüzde 70,79’u açık ihale usulü ile, yüzde 29,08’i pazarlık usulü ile, yüzde 0,14’ü ise belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında tutar bazında gerçekleştirilen kamu alımlarının yüzde 87.14’ünde açık ihale usulü, yüzde 9.76’sında pazarlık ihale usulü ve yüzde 3.10’nunda ise belli istekliler arasındaki ihale usulü uygulanmıştır. Bu maddenin AKP dönemindeki artışını buradaki istatistikten de görebilmekteyiz.

Ayrıca AKP iktidarı, Kamu İhale Kanunu’nda 60 kez ‘Kanun Değişikliği Teklifi’ ve 8 kez ‘Kanun Hükmünde Kararname’ ile toplam 198 maddede değişikliğe gitmiştir. Yandaşları için kanunları adeta bir yap-boz tahtasına çevirmiştir. İktidar hemen hemen her kanun değişikliğinde halkın çıkarları yerine yandaşların çıkarlarını gözetmektedir. Bu sebeple ülkemiz kaynakları doğru kullanılmamakla beraber, gelir dağılımındaki adaletsizlikte had safhalara ulaşmıştır.”

‘İHALELER ŞEFFAF OLMALI’

“Kayırmacılık ve himayecilikle yapılan kamu ihale yolsuzluklarının, eş-dost akraba kayırmacılığı ile verilen ihalelerin karşısında duracağız. İhaleler; şeffaf, rekabete açık ve güvenilir olmalıdır. Bu doğrultuda, halktan toplanan vergilerin halk yararı adına kullanılması adına kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundum. Umarım bu kanun teklifimiz de diğer tekliflerimiz gibi komisyonun tozlu raflarında bekletilmez.”