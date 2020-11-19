CHP’li Başarır Saray’ın masraflarını açıkladı
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’nin Grup Önerisi olan, ciddi bir ekonomik buhranın yaşandığı ve ‘’acı reçete’’ nin gündeme getirildiği dönemde, ülke kaynaklarını yutan kamuda israfın boyutlarının araştırılması, israfın önlenerek kamuda kaynaklarının verimli ve halk için kullanılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla konuşma yaptı. Başarır, açıklamalarının ardından AKP'li vekillerin tepkileriyle karşılaştı.
CHP’li Başarır konuşmasının başında, ‘’18 yıllık AKP İktidarının finalinde, bir acı reçete açıklandı ya da açıklanacak. Bu acı reçeteyi, işçi, köylü, emekli, öğrenci mi çekecek yoksa ‘Saray Yönetimi ve Bürokratlar’ mı çekecek? Kamuda kullanılan 125.000 tane makam aracı var. Bu rakam, Almanya’da 8 bin, Fransa’da 9 bin, Japonya’da 10 bin. Ama reçete; halka. ‘’ ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın ilk 7 aylık harcamasının 161 milyon TL olduğunu belirten Başarır, ‘’Saray ile meclisin arası 5 kilometre. Türkiye’nin en iyi korunan iki kurumu. Cumhurbaşkanı’nın Saray’dan meclise gidiş-gelişinin, halka maliyeti 5 milyon TL. Ama reçete; halka. ‘’ sözleriyle konuşmasına devam etti.
CHP’li Başarır konuşmasına şöyle devam etti;
SİZ CUMHURBAŞKANI MISINIZ SARAY MÜTEAHHİTİ MİSİNİZ?
‘’Beyefendi, 1100 odalı sarayda, Marmaris’te sarayda, Ahlat’ta sarayda. Şimdi de Kıbrıs’a saray yapacakmış. Siz cumhurbaşkanı mısınız yoksa ‘Saray müteahhiti’ misiniz? Ülkeye yapacağını yaptın, bari Kıbrıs’a dokunma. Kimin parasıyla Kıbrıs’a saray yapıyorsun? Somali’nin IMF’ye olan borcunu kimin parasıyla ödüyorsun?’’ sorularını iktidara yöneltti.
Kıbrıs’a 7 uçakla gidiyorsunuz piknik yapmaya. Bir uçağa sığamıyor musunuz? Ama bu ülkenin Kıbrıs Fatihi Karaoğlan tarifeli uçakla gidiyordu Kıbrıs’a. Karaoğlan ve Türk Askeri, 1974’te Kıbrıs’ı kurtarmaya 7 uçakla gitmedi ama pikniğe 7 uçakla gidiyorsunuz. Ama acı reçete; yine halka. Cumhurbaşkanı’nın 14 tane uçağı var, neden?’’ sözlerini dile getirdi.
65 BİN KİŞİYE SORUŞTURMA
CHP’li Başarır, ‘’Benim ülkemde, Ahmet Necdet Sezer’e hakaretten 160 kişi, Gül döneminde 800 kişi, ama beyefendinin döneminde 65 bin kişi yargılanmış. Cumhurbaşkanı, bunlardan daha onurlu bir insan değil. Ya sen herkesi şikayet ediyorsun ya da halk senden nefret ediyor ve halka da her dava tutanağında 10 bin TL uzlaşma bedelini ödersen seni affedeceğim diyor. Sen önce reform yapacaksan, halka açtığın davalardan feragat et. Oradan başla.’’ sözleriyle konuşmasına devam etti.
CUMHURİYET SAVCILARI GÖREVİNİ YAPSIN
Milletvekili kaymakam valinin sıfatının önünde cumhuriyet yazmaz ama savcının önünde ‘Cumhuriyet Savcısı’ yazar. Bu ülkede, Cumhuriyet’i kuran partinin liderine bir mafya artığı tehditte bulunuyor. Bir tane onurlu savcı da soruşturma açmıyor. 84 milyonun vergileriyle görev yapan savcılara hakkımı helal etmiyorum. Herkes haddini bilecek, gün gelecek herkes bu yargıda bu yaptıklarının hesabını verecek.’’
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