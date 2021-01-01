CHP'li Başarır'dan AKP'li Turan'a: " 'Koli basili' kafalı seni"

01 Ocak 2021 Cuma, 20:46

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Askerimize satılık, başörtüsüne gericilik, Ayasofya’nın açılmasına "felaket" diyenlerle bu milletin kavgası; gece ile gündüz gibi, siyahla beyaz gibi" diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

"18 senedir yaptığınız gibi dini istismar aracı olarak siyasete alet etmeye hiç utanmıyorsunuz" diyen Başarır, "Saraya yalakalık olsun diye koro halinde düştüğünüz çukurda yine iftiralarınızla ve zırvalarınızla saçmalardan seçmeler yaratıyorsunuz! 'Koli basili' kafalı seni..." diyerek tepki gösterdi.