CHP'li Başarır'dan AKP'li Turan'a: " 'Koli basili' kafalı seni"
CHP'li Başarır, bir televizyon programındaki sözlerini hatırlatarak, kendisine, "Askerimize satılık dedi" imasında bulunan AKP'li Bülent Turan'a, "Saraya yalakalık olsun diye koro halinde düştüğünüz çukurda yine iftiralarınızla ve zırvalarınızla saçmalardan seçmeler yaratıyorsunuz! 'Koli basili' kafalı seni..." diyerek tepki gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Askerimize satılık, başörtüsüne gericilik, Ayasofya’nın açılmasına "felaket" diyenlerle bu milletin kavgası; gece ile gündüz gibi, siyahla beyaz gibi" diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a sert sözlerle tepki gösterdi.
"18 senedir yaptığınız gibi dini istismar aracı olarak siyasete alet etmeye hiç utanmıyorsunuz" diyen Başarır, "Saraya yalakalık olsun diye koro halinde düştüğünüz çukurda yine iftiralarınızla ve zırvalarınızla saçmalardan seçmeler yaratıyorsunuz! 'Koli basili' kafalı seni..." diyerek tepki gösterdi.
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