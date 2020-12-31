CHP'li Başarır'dan Selman Öğüt'e sert tepki: "Terbiyesiz adam, utanın artık"

31 Aralık 2020 Perşembe, 12:33

Pelikan grubuyla anılan Selman Öğüt, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Silifke'de kadın kooperatifleri tarafından üretilen şarabın yılbaşı hediyesi olarak gönderilmesini gerekçe göstererek CHP'yi hedef aldı.

Şarabın fotoğrafını paylaşarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni yıl hediyesi olarak şarap yollamış. CHP belediyeciliği halka hizmette çığır açıyor her geçen gün" diyen Selman Öğüt'e, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi.

Son zamanlarda bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar çarpıtılarak hedefe konan Başarır, Selman Öğüt'e, "Ne var terbiyesiz adam! Hırsızlık mı yapmış, namussuzluk mu yapmış? Utanın biraz artık!" dedi.

31 Mart Seçimleri'nde AKP'den İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olan eski Bakan Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları esnasında İzmir şarabının tanıtılması yönünde açıklama yapmıştı. AKP'li Nihat Zeybekci, “Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız” şeklinde konuşmuştu.

Gelen tepkilerin ardından CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, konuya açıklık getirdi. Gökçe, “Büyükşehir Belediyemiz Mersinimizde yetişen, kadın kooperatifleri ile üretilen ürünleri hediye olarak gönderdi. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz” dedi.