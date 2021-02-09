CHP'li belediye meclis üyesi, ekonomik sorunları nedeniye yaşamına son verdi
Kocaeli Kartepe Belediyesi'nde CHP'den meclis üyesi olan Tugay Adak (28), dün gece yaya üst geçidinden D-100 karayoluna atlayarak yaşamına son verdi. İşsiz olduğu ve öğrenilen Adak'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürüldü.
Olay, dün gece yarısı sıralarında İzmit D-100 kara yolu üzerindeki Fatma Seher Hanım Üst Geçidi'nde meydana geldi. Bir kişinin, köprüden atlayıp intihar ettiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Kartepe Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak. olduğu belirlenen kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Adak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
EKONOMİK SIKINTILAR ÇEKİYORDU
Edinilen bilgiye göre Adak, CHP için afis asarken düşmüş ve bir gözünü kaybetmişti. İşsiz olduğu ve öğrenilen Adak'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.
Tugay Adak'nın cenazesi, bugün Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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