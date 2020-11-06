CHP'li bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nin Belediye Başkanı CHP'li Celal Alper İbaş koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İbaş, sağlık durumuna ilişkin Avanos Belediyesi'nin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Dostlar bugün itibarı ile covid 19 testim pozitif çıktı. Semptomlarım devam ediyor onun için telefonlara bakamıyorum. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile. Celal Alper İbaş Avanos Belediye Başkanı #celalalperibas #avanosbelediyesi"CHP'li bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nin Belediye Başkanı CHP'li Celal Alper İbaş koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İbaş, sağlık durumuna ilişkin Avanos Belediyesi'nin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Dostlar bugün itibarı ile covid 19 testim pozitif çıktı. Semptomlarım devam ediyor onun için telefonlara bakamıyorum. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile. Celal Alper İbaş Avanos Belediye Başkanı #celalalperibas #avanosbelediyesi"
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