CHP'li Bulut: Ağır koronavirüs hastalarına verilen Actemra adlı ilacın tedariği yapılamıyor
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ağır koronavirüs hastalarına verilen Actemra adlı ilacın tedarikinin yapılamadığını belirtti. Bulut, ilacın formlarının hastanelerde stoklarının azalması ya da bulunamaması nedeniyle tedavilerin aksadığını, hasta yakınlarının ilacı karaborsadan fahiş fiyata tedarik ettiğini söyledi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada iktidarın pandemi süreci yönetimini eline yüzüne bulaştırdığını vurgularken şöyle konuştu:
“Maske ve grip aşısına ulaşımdaki sıkıntıların ardından şimdi de ağır koronavirüs hastalarına verilen etkin maddesi Tosilizumab olan Actemra adlı ilacın tedarikinde sorun yaşanıyor. Bağışıklığı baskılayan, yoğun bakımlarda hayati şartlarda kullanılan ilacın 200-400 mg formları hastane stoklarında azalıyor. İlacın formlarının hastanelerde stoklarının azalması ya da bulunamaması nedeniyle tedaviler aksıyor. Hasta mağduriyeti yaşanıyor. İlaca kamusal güvence altında ulaşılamaması nedeniyle hasta yakınları ilacı karaborsadan fahiş fiyatlar karşılığında tedarik ediyor. İlacın ilgili firmadan daha fazla miktarda tedarik edilmesi, üretiminin ülkemizdeki firmalarca da gerçekleştirilmesinin zorunlu hale geldi.”
“ULUSAL İLAÇ POLİTİKASI OLUŞTURULMALI”
Bulut, ulusal ilaç politikası oluşturulması gerekliliğini vurgularken şunları söyledi:
“Türkiye’nin stratejik bir ürün olan ilaçta dışarıya bağımlı. Yerli ilaç üreticilerine, araştırmalara yeteri kadar destek verilmiyor. Devletin yerli ilaç sanayini desteklemesi ile ilaçta dışa bağımlılığı azalacak, ilaç fiyatları düşecek, ilaca ulaşım daha kolay hale gelecek. Bir an önce ulusal ilaç politikası oluşturulması gerekiyor.”
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