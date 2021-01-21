CHP'li Bulut, eğlence mekanı çalışanlarıyla buluştu: "Kör sağır bir iktidar var"

21 Ocak 2021 Perşembe, 14:07

TBMM Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Bulut, Akdeniz Çukurova Eğlence Yerleri Derneği (AÇEYDER) üyeleriyle bir araya gelerek eğlence sektörü işletmecileri, çalışanları ve müzisyenlerin sorunlarını dinledi.

"Covid'den değil açlıktan öleceğiz", "Nefes alamıyoruz", "Hayatımdaki bütün birikimimi gelirken dolmuşa verdim" yazılı pankartlar taşıyan emekçiler ve işverenler adına konuşan Bulut, "Pandemiden dolayı aylardır evine ekmek götüremeyen eğlence mekanı sahipleri, çalışanları ve müzisyenlerimiz iktidardan artık somut ve etkin adım atmasını bekliyor. İktidar, tedbirler kapsamında kapatmayı mecburiyet olarak görüyorsa destek vermek de zorunda. Esnafa sağlanan kira yardımı yeterli değil" dedi.

"İKTİDAR BİZİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

AÇEYDER Başkanı Feridun Özkan, "Biz bu memlekette 40 yıl vergi verdik, 40 gün bize bakamadılar. Artık nefes dahi alamıyoruz. İktidar bizi görmezden geliyor. Birileri sesimizi duysun artık, çözüm bulunsun" diye sitem etti. Özkan, salgın sürecinde eğlence sektörü mağdurlarının görmezden gelindiğini söyleyerek, "İktidarın, yetkililerin sesimizi duymasını ve çözüm üretmesini istiyoruz" dedi.

"ALKOL YASAĞI PANDEMİ TEDBİRİ Mİ, SİYASİ Mİ?"

Özkan, "Bir taraftan sürekli kapalı kalan kahvehaneler, barlar, kafeler, restoranlar ve nargile kafe işletmeleri diğer taraftan HES kodu ile faaliyetlerini sürdüren AVM'ler, oteller, havaalanları, otogarlar, bankalar ve ismini saymadığımız birçok işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. Alkol satışı yasağını anlamış değiliz. Bu pandemi tedbiri mi, siyasi bir tedbir mi anlamış değiliz" diye konuştu.

"MECLİS’E TAŞIYACAĞIZ"

Bulut, iktidarın CHP'li belediyelerin vatandaşlara destek olmasını engellediğini belirterek, "İş yapmıyoruz, gelirimiz yok bari vergi vermeyelim, stopaj ödemeyelim' diyorlar, ama karşıda kör sağır bir iktidar var. Böyle bir dönemde devlet yanlarında olmayacaksa ne zaman olacak? Biz bu sorunların tamamını ayrıca Meclis gündemine taşıyacağız. Çare bulunması için mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.







