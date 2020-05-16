CHP’li Bulut: Valilikle bir araya gelip olayı çözmüştük, Erdoğan hedef gösterdi diye üyemiz tutuklandı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:20

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yürütülen Vefa Destek uygulaması sırasında bir tartışma yaşanmış ve CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ardından tekrar tutuklanmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün olaya ilişkin yaptığı konuşmada, “PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır" diyerek muhalefeti yine terörle ilişkilendirmişti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, söz konusu olayı ve Eren Yıldırım'ın serbest kaldıktan sonra tutuklanmasında rol oynayan nedenleri cumhuriyet.com.tr’yle paylaştı.

“SİLAH ÇEKİLDİ”

CHP’li vekil Bulut, söz konusu olayın Erdem Yıldırım'ın uygulama hakkında meraktan sorduğu sorulara ters yanıtlar almasının ve kaymakamın şoförü tarafından kendisine silah çekilmesinin ardından büyüdüğünü söyledi. Bulut, yaşananlarla ilgili, “Olay, Eren Yıldırım'ın uygulama hakkında bilgi almak ve yardımcı olabilmek için sorduğu soruya ters yanıtlar verilmesi ve silah çekilmesi yüzünden büyüdü. Anne ve babası, oğullarına çekilen silahın ardından tepki gösterince ailece gözaltına alındılar” ifadelerini kullandı.

Vefa Destek Grubu çalışmalarına CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de destek sağladıklarını söyleyen Burhanettin Bulut, “Yıldırım'ın çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak istemesi böyle bir tepkiye neden olmamalıydı” dedi.

“VALİLİKLE BİRLİKTE OLAYI ÇÖZMÜŞTÜK”

Valilikle birlikte olayın daha fazla büyümemesi için bir araya geldiklerini ve olayı zaten çözüme kavuşturulduğunu belirten Bulut, “ Üyemiz mahkemeye verdiği savunmanın ardından serbest bırakılmıştı. Valilik ve bizler olayın daha fazla büyümemesi için bir araya gelmiş ve sorunu çözmüştük zaten. Yeniden tutuklama kararı tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve medya trollerinin hedef göstermesi sonucu gelişen bir durum” dedi.

İktidar partisi AKP saflarından yapılan ve muhalefet partilerini PKK terör örgütü ile ilişkilendirmeye yönelik açıklamalar tüm kesimlerce tepkiyle karşılanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, AKP’nin bu tutumunun oy kaybının telafi çabaları olarak değerlendiriyor.

Söz konusu olaya birçok CHP'li milletvekili ve yurttaş tepki gösterdi. CHP'li Özgür Özel, Twitter adresinden paylaştığı mesajda, "Bu zehirli dilinizden millet bıktı" diyerek tepki gösterdi.

Özel'in mesajı şöyle:



