CHP'li Burhanettin Bulut, sahadaki gözlemlerini aktardı
Gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Afgan göçmenlerle ilgili yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.
Gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.
"ABD İLE AYNI ZAMANDA ÜLKELERİNDEN ÇIKTILAR, TÜRKİYE’YE NASIL GELİYORLAR?"
Afganistan'dan Türkiye'ye gelenlerle ilgili sahadaki gözlemlerini dile getiren CHP'li Bulut, "Türkiye’ye gelen 17-30 yaş arası Afgan vatandaşları askeri disiplinle, ip gibi dizilerek, ellerinde bavul, erzak olmadan, herkesin gözü önünde nereye gittiler? Ne yediler, ne içtiler? ABD ile aynı zamanda ülkelerinden çıktılar, Türkiye’ye nasıl geliyorlar? Ülkeyi yönetenler endişe kaynağı olan bu konuda nasıl üç maymunu oynayabiliyor? Bunları düşününce, iktidarın gizlediği bir ajanda olduğunu görmemek için kör olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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