CHP’li Emir ve Taşçıer’den taşeron emekçilere ziyaret

CHP milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer ile parti meclisi üyesi Erbil Aydınlık, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde taşeron olarak görev yapan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) çalışanlarını ziyaret etti.

Erdem Sevgi
22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00
CHP’li Emir ve Taşçıer’den taşeron emekçilere ziyaret
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2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kamuda taşeron olarak görev yapan yaklaşık 1 milyon çalışanın kadroya geçirildiğini ancak kendilerinin bu düzenlemeden yararlanamadıklarını belirten HBYS personeli, Emir ve Taşçıer’e taleplerini anlattı. HBYS çalışanlarının kadroya alınmamalarının büyük haksızlığa neden olduğunu belirten Emir, “Sağlık Bakanlığı’nda bazı bürokratlar, taşeron firmalara aktarılan fahiş ödemeler devam etsin diye mi kamuda tasarruf sağlayacak düzenlemeye engel oluyor” diye sordu. Taşçıer de “Buradan Çalışma Bakanı Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca’ya sesleniyoruz: Bir an önce emekçi kardeşlerimizin haklarını verecek düzenlemeyi hayata geçirin” dedi.


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