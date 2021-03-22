CHP’li Emir ve Taşçıer’den taşeron emekçilere ziyaret

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kamuda taşeron olarak görev yapan yaklaşık 1 milyon çalışanın kadroya geçirildiğini ancak kendilerinin bu düzenlemeden yararlanamadıklarını belirten HBYS personeli, Emir ve Taşçıer’e taleplerini anlattı. HBYS çalışanlarının kadroya alınmamalarının büyük haksızlığa neden olduğunu belirten Emir, “Sağlık Bakanlığı’nda bazı bürokratlar, taşeron firmalara aktarılan fahiş ödemeler devam etsin diye mi kamuda tasarruf sağlayacak düzenlemeye engel oluyor” diye sordu. Taşçıer de “Buradan Çalışma Bakanı Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca’ya sesleniyoruz: Bir an önce emekçi kardeşlerimizin haklarını verecek düzenlemeyi hayata geçirin” dedi.