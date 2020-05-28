CHP'li Erkek: FETÖ'ye Anayasa yapan siz, PKK'ya...

28 Mayıs 2020 Perşembe, 09:42

CHP’nin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Muharrem Erkek, "Van’da Vefa Grubu’na saldıran teröristlerle CHP’lileri bir tutmak kimsenin haddi de değildir, hakkı da. Hele FETÖ için Anayasa değişikliği yapan, hendeklere müdahale etmesin diye Valilere talimat veren iktidarın hiç!"diye konuştu.

Erkek, "Önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçime hazırız! Biz her zaman hodri meydan deriz, diyebiliriz. İktidarı kaybedecek olanlar düşünsün" dedi.

OdaTV'ye konuşan Erkek'in açıklamarından bazı bölümler şöyle:

“YURTTAŞLARIMIZ GEÇİM DERDİNDE SEÇİM DEĞİL”

- İktidar dediniz. Peki, birkaç gündür yapılan açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Bahçeli, ardından Erdoğan’ın sözleri erken seçim hazırlığı gibi algılandı. CHP olarak erken seçime hazır mısınız?

Açıkçası ben erken seçim olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Belirtileri de böyle okumuyorum. Tabii ki salgın süreci her şeyi değiştirmekte, bunda da bir değişim olabilir. Ancak erken ya da zamanında, sandıktan kaçış olmaz. Halk iradesini gösterecektir. Şu an yapay gündemlere çok ihtiyaçları var. Bu gibi tartışmalarla sürekli başarısızlıklarını gizlemek derdindeler. Ama olmuyor. İktidarın “Bakara makara” diyerek kutsal kitabımızla dalga geçen kişiyi Büyükelçi atadığı ülkemizde, kimin yaptığı belli olmayan, bu kişi ya da kişileri bulma sorumluluğundaki iktidarın doğru düzgün hareket etmediği bir provokasyon ile ilgili CHP’ye saldırıyorlar. Ya da Yüreğir Gençlik Kolu Başkanımız Eren Yıldırım’ın hem de görüntüleri ortaya çıktığı gibi, yalan söyleyerek ve Cumhurbaşkanı talimatıyla içeri attılar. Sürekli bir gölge dövüşü yapıyorlar. Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Ülkeyi gererek, kutuplaştırarak siyaset devşireceklerini düşünüyorlar. Ama dediğim gibi olmuyor.

Van’da Vefa Grubu’na saldıran teröristlerle CHP’lileri bir tutmak kimsenin haddi de değildir, hakkı da. Hele FETÖ için Anayasa değişikliği yapan, hendeklere müdahale etmesin diye Valilere talimat veren iktidarın hiç!

İşte erken seçim tartışmalarını da bu kapsamda değerlendiriyorum. Artık Cumhur İttifakı’na oy veren tabanda da büyük bir umutsuzluk, güzel günlere inançsızlık var. O tabanı diri tutmak için güya yapıyorlar bu hamleleri. Kimse merak etmesin. CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak söylüyorum: Önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçime hazırız! Biz her zaman hodri meydan deriz, diyebiliriz. İktidarı kaybedecek olanlar düşünsün. Ancak gerçekliği de görmek gerekir. Yurttaşlarımız geçim derdinde, seçim değil.