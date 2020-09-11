CHP’li Gökçel: Yanlış tarım politikası çiftçiyi intihara sürüklüyor

11 Eylül 2020 Cuma, 11:49

Gökçel, ”Tarımda ithalata dayalı izlenen politika çiftçiyi çaresiz bırakıyor kendini yakan işçi de bu politikanın sonucudur. AKP iktidarı sistemli bir şekilde tarımda ithalatı önceleyen bir tutum sergiledi. Çiftçimiz bırakın borcunu ödemeyi, geçimini sağlamayı, çocuklarının okul masraflarını karşılamayı, ürettiği ürünü ancak maliyetine satabiliyor. Maliyeti 40 kuruş olan salçalık domatesi çiftçimizin yine 40 kuruştan sattığına şahit oluyoruz. Türk çiftçisini ikinci plana atan politikaların sonucunu görüyoruz bugün” dedi.

"ÖNERDİĞİMİZ TARIM POLİTİKALARI UYGULANMAZSA ÇİFTÇİNİN BORCU ARTARAK DEVAM EDECEK"

Son 2 yıldır çiftçinin ihracatının engellendiğinin altını çizen Gökçel, bu politikalar düzeltilmezse intihar vakalarının artacağını vurgulayarak “Süt üreticisinden, soğan üreticisine tarım ve hayvancılıkla uğraşan her bir çiftçimiz borç batağı içerisinde. Özellikle 2 yıldır çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin ihracatı engelleniyor. İhracatın engellenmesi iç piyasada tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Girdi maliyetleri hali hazırda zaten oldukça yüksek, çiftçi ürettiğini değerinden pazarlayamıyor. Mersinli narenciye üreticisi de,Niğde’de yaşayan patates üreticisi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yanlış tarım politikaları sebebiyle kredilerle ayakta durmaya çalışan çiftçilerimiz kredilerini ödeyemeyince son çare olarak intihar etmeyi düşünüyor. 2002 yılında 5 milyar TL olan çiftçi borçları 2019 yılına gelindiğinde 168 milyar TL’ye yükseldi. İktidarın tarım politikasının özeti budur. Korkarım ortaya koyduğumuz önlemler alınmazsa, önerdiğimiz tarım politikaları uygulanmazsa çiftçinin borcu artarak devam edecek ve üzülerek söylüyorum ki intihar girişimleri artacaktır” dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL DA BU SENENİN BAŞINDA DA UYARILARIMIZI YAPTIK"

Gökçel bu konuda iktidarı geçen sene de uyardıklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Biz geçtiğimiz yıl da bu senenin başında da uyarılarımızı yaptık. İhracat yerine ithalatı önceleyen bir politika izlerseniz çiftçi tarlasını yok pahasına satar, elma dalında kalır, karpuz yollara dökülür dedik. Keşke yanılsaydık ama şu an söylediklerimizi yaşıyoruz. Üreticiye bilerek zarar ettirir; sonra da ‘ithalat zorunlu’ diye çiftçimizin hakkını yabancılara ve ithalat baronlarına yedirirseniz üretim yapacak çiftçi bulamazsınız”