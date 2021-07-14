CHP'li Gökçen: 'Dalga geçer gibi...'

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:41

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gençlerin yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. Gökçen’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“ÜNİVERSİTESİ MEZUNU HER 10 GENÇTEN 4'Ü İŞSİZ”

“DİSK Genel İş Sendikası Araştırma Dairesi, 'Türkiye’de Genç İstihdam' isimli bir rapor yayımladı. Bu rapora göre; 2020 yılında 1 milyon 72 bin genç, iş bulma ümidini yitirdi ve iş aramayı bıraktı. Gençlerde geniş tanımlı işsizlik, yüzde 42,7’yi buldu. Genç kadın istihdamının, genç erkeklerin sadece yarısı olduğu ortaya çıktı. Geniş tanımlı genç kadın işsizliği, yüzde 52,4’ü buldu. Yine aynı araştırmaya göre, üniversite mezunu her 10 gençten 4’ü işsiz.

ERDOĞAN'IN SEÇİMİ

TÜİK’e göre bile genç işsizlik, yüzde 24 seviyesinde ve genç işsizliğin azaldığını söylüyorlar. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gençlerle toplantı yapmış, salonun yarısı genç değil bu arada. Demiş ki; ‘Gençlerimiz, geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor.’ Yine şunu söylemiş; ‘Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz.’ Yine şunu söylemiş; ‘Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değildir, hayal kurmaya devam edin.’

‘Erdoğan yanlış yönlendiriliyor, Erdoğan iyi çevresi kötü’ diye söyleyenler var. Erdoğan’a verilen yanlış bir tavsiye yok. Gençlerin bugün yaşadığı şeyler, Erdoğan’ın tam da kendi seçimi. KYK borçlusu sayısı bugün 5 milyonu geçmişken 5’li çetenin 5,8 milyar Euro’luk kira borcunu ertelemek, tam da Erdoğan’ın seçimi. 128 milyar dolar nerede sorusunu cevaplamamak, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi. Kadın katiline, Pınar Gültekin Davası’nda, ‘İstanbul Sözleşmesi iyi ki feshedildi’ deme cesaretini vermek, Erdoğan’ın seçimi.

“DALGA GEÇER GİBİ...”

Boğaziçi’nde öğrencileri özel güvenliklere dövdürürken yeni sarayının tanıtımını yapmak, yine Erdoğan’ın seçimi. İçinde bulunduğumuz bu durum, yaşadıklarımız, Erdoğan’ın seçimi. Ama insan diyor ki; bu kadarını söyleyeceği zaman etrafında bir tek uyaranı bile mi yok? Gençlere ‘Hayal kurmaya devam edin’ derken dalga geçer gibi nasihatler etmesine kimse hiçbir şey söylemiyor mu acaba?

“SALONDAKİLER GENÇ DEĞİL”

Gençlerle toplanmışlar. Toplandıkları gençlere bir bakalım, salondan fotoğraflar geldi. Salonun yarısı genç değil. Organizatörler de şöyle: Organizatörlerin başında bakanlık müşaviri var. Organizatör platformunun yöneticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu. Bir başka yönetici, Erdoğan’ın kızının derneğinde sorumlu. Bir başka yönetici, Erdoğan’ın oğlunun vakfında görevli. Bir başka yönetici, AKP milletvekili adayı ve çocuk istismarı davalarıyla bilinen Ensar Vakfı’nın gençlik sorumlusu. Bir başka yönetici, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müşavir. Ve bu platformda da gençler yine azınlıkta.

“GERÇEK HAYAT NE?”

Gerçek hayat bu, bu Diyarbakır’da bir iş ilanı: Diyor ki, ‘Diksiyonu düzgün B ehliyetli veya A-B ehliyetli motor ve bisiklet kuryesi alınacak’. Maaş kaç: 1800 TL. ‘İki gün çalışıp kaçacak olan gelmesin, aramasın da’ yazmış. ‘Maaşla ilgili yükseltmeler, personel kendini geliştirdikçe ilerleyecektir. Yavaş yavaş’, 1800 TL.

Gerçek hayat ne? Gerçek hayat bu: Diyor ki; ‘Yöneticinin raporlama ve planlamalarını yapacak, konukları ağırlayacak, randevuları düzenleyecek, şehir ve yurtdışına çıkabilecek, esnek çalışma saatlerine uyacak, -bu esnek çalışma saatlerini biliyoruz zaten- bütün ‘Office programlarını’ bilen, güler yüzlü, sempatik, girişken kadın personel’ ilanı. ‘Bilin bakalım maaş ne’ diye sormuş arkadaşımız. Maaş 2300 TL.

“8 TEMMUZ 2021'DE 1200 TL MAAŞ TEKLİF EDİLDİ”

Arkadaşımız söylemiş; ne diyor AKP trolleri, ‘memlekette iş çok, gençler iş beğenmiyor’. Beğenmedikleri iş ne? Diğer arkadaşımız söylemiş; ‘Bana az önce bir iş görüşmesinde 1.200 TL teklif edildi’. Tarihi de yazmış, 8 Temmuz 2021. 8 Temmuz 2021’de 1200 TL maaş teklif edilmiş. Bunun olmadığını söyleyebilir misiniz? Gerçek olmadığını söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz, hepimiz biliyoruz bunun gerçek olduğunu.

“GERÇEK HAYATLA İLGİSİ VAR MI, YOK”

Her iki kadından birinin işsiz olduğu, yani ekonomik olarak bağımlı olduğu, yani şiddete karşı açık hedef olduğu bir ortamda İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenlerin gerçek hayatla bir ilgisi var mı? Yok. Çocukların uğradıkları istismarı çizerek, yazarak anlattıkları bir yerde failleri utanmadan serbest bırakanları gerçek hayatla bir ilgisi var mı? Yok”