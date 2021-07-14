CHP'li Hakverdi: 'Bayram ikramiyeleri 2 bin TL olmalıı'

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:46

Hakverdi “En azından 1.500 TL yapılmasına dair her türlü ısrarımıza ve tekliflerimize rağmen bayram ikramiyeleri 1100 Lira olarak belirlendi. Buna rağmen başta ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri olanlar olmak üzere bir çok hak sahibinin ikramiyelerinde kesinti yapılarak bazı hak sahiplerine 275, bazılarına 550 ve bir kısmına ise 825 TL yatıyor. Bu rakamlar günümüz koşullarında bırakın kurban almayı çocuklara harçlık olarak vermeye kalksanız yetmez. 275 TL ödenen hak sahipleri kasaptan 4-5 kilo Kıymayı zor alır.” dedi.

Türkiye’de son verilere göre 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplamda 9 milyon 187 bin emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Emekli olmadan aylık bağlanan vatandaşlarımız da dahil edildiğinde bu sayının 13 milyonu bulduğunun altını çizen Hakverdi yaptığı açıklamada;

Birçok Ülkede Emekliler Rahat Bir Hayat Sürerken Ülkemizde Emeklilerimiz Maalesef Ya Başka İşlerde Çalışıyor Ya iş Arıyor!

“Maalesef ülkemizde 8 milyona yakın emeklimiz açlık sınırının ve asgari ücretin altında maaş alırken, milyonlarca ölüm aylığı, dul ve yetim aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlarımız ise adeta yaşam mücadelesi vermektedir. Ülkemizin yıllardır içinde bulunduğu zor ekonomik koşularında geçinmeye çalışan emeklilerimizin birçoğu başka işlerde halen çalışmaya devam etmekte ve yüz binlercesi halen iş aramaktadır. Emeklilerimizin büyük bir bölümü ekmeğe muhtaçken bazı bürokratların aldığı çoklu maaşlar ise kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.

CHP’nin Bayram İkramiyelerinin 1500 TL’ye Çıkartılmasına Dair Teklifi Reddedilmişti. 1100 TL Dahi Tam Verilmiyor!

Hal böyleyken yıllar içerisinde emekli maaşlarında bir iyileştirmeye gidilmemiş; fakat Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim vaadi olan emeklilere her yıl bayramlarda iki ikramiye verilmesine dair uygulama 2018 yılında alınan bakanlar kurulu kararı ile eksik de olsa yürürlüğe konulmuştur. 1000 TL gibi ülke koşullarında sembolik sayılacak bir rakam belirlenmiş ve emekli vatandaşlarımıza ödenmeye başlamıştır. Geçtiğimiz Nisan ayında bu ikramiyelerin 1500 TL’ye çıkartılmasına dair Cumhuriyet Halk Partisi’nin verdiği kanun teklifi iktidarca reddedilmiş ve sonrasında 100 TL gibi enflasyonun dahi altında bir artışla bayram ikramiyesi 1100 TL olmuştur. Geldiğimiz süreçte partimizin 13.07.2021 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu bayram ikramiyelerinin 2.000 TL’ye çıkartılmasına dair teklif yine kabul edilmemiştir.

Bayram İkramiyeleri 2.000 TL Olmalı ve Kesintiler Uygulanmamalı

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alınarak 1.100 TL olan Bayram İkramiyesinin 2.000 TL’ye çıkartılması ve kesintilerin uygulanmaması gerekmektedir. Enflasyonun ve işsizliğin arttığı ülkemizde yapılacak bu değişiklikle emekli vatandaşlarımıza ve hak sahiplerine en azından bayramlardan önce bir nefes alma imkanı tanınmalıdır.

Bayram İkramiyelerini Kimler Alıyor.

Bayram ikramiyeleri, emekli aylığı yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara, ayrıca aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenmektedir.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedeni İle İş Göremezlik Raporu Olanların Bayram İkramiyeleri De Kesiliyor.

Bilindiği üzere ülkemizde vefat eden sigortalının maaşı, mirasçılarına (hak sahiplerine) maaşta belirlenen oranlarda kesinti yapılmak kaydıyla aylık bağlanmaktadır. Ölüm aylığı olarak da bilinen ve bu aylığı alan yüzbinlerce vatandaşımız ile emekli olmaksızın maaş almaya hak kazanan vatandaşlarımız bu kesintiler yüzünden zaten zorluk yaşarken, bayram ikramiyelerinde de kesintiler yapılmakta; 1100 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi kimi emekli yakınlarına 825, kimilerine ,550 TL kimilerine ise 275 TL olarak ödenmektedir. İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları nedeniyle İş Göremezlik aylığı alan vatandaşlarımıza rapor oranları üzerinden ikramiye veriliyor örneğin rapor oranı %50 olan vatandaşa 550 TL bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu kabul edilemez.

Emekli Maaşları Emeklileri Açlığa Mahkum Ediyor!

Emekli maaşları, emeklileri açlığa mahkum etmişken; özellikle vefat eden emeklilerin ailesine kalan maaşta ve iş göremezlik geliri olanlarda yapılan kesintiler bu durumu daha da zorlaştırmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi bayramlarda verilen ikramiyelerde yapılan kesintiler yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş ve emekli olmuş vatandaşlarımızın geride bıraktığı ve devletimize emanet olan yakınlarını ve iş göremez hale gelen vatandaşlarımızı derinden üzmektedir.

Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile yapılacak değişiklikle bayram ikramiyesi almaya hak kazanmış tüm vatandaşlarımızın eşit bayram ikramiyesi almasının yolunu açıyor ve bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı planlıyoruz.” İfadelerini kullandı.