CHP'li il başkanından gözaltılara çok sert tepki

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:58

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, 2013 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

7 SENE ÖNCEKİ TWEETLER

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Koyurga'na ilişkin açıklama yaptı.

İl Başkanı Yücel, Koyurga'nın suç unsuru sayılan tweetlerini 17 yaşındayken attığının altını çizerek, iktidarın ülkeyi yönetmekteki aciziyetini gösterdiğini söyledi.

Twitter adresinden açıklamalarda bulununan Yücel, "Ekonomik krizi, işsizliği ve ülkenin sorunlarını çözmeye çalışmak yerine, o tarihte 17 yaşında olan bir kız çocuğunun 7 sene önceki tweetleriyle uğraşarak siyaset üretmeye çalışmak, iktidarın ülkeyi yönetmekteki acziyetini gösteriyor." dedi.

"TROL ORDUSUYLA YARGININ MANİPÜLE EDİLMESİ"

Söz konusu suçlamlanın trol ordusuyla örgütlendiğini dile getiren Yücel, hukuk üstünlüğüne vurgu yaparak, "Hukukun üstünlüğünü savunan bir siyasi anlayış olarak küfür ve hakaret dilini asla tasvip etmeyiz ve normalleştirmeyiz. Hukuki süreç kendi mecrasında yürür. Ancak trol ordusuyla yargının manipüle edilmesine, insanların hedef gösterilmesine, sosyal medya kazıcılığı ve cadı avcılığı yaparak topluma kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekenlere de izin vermeyeceğiz." dedi.

AVUKATI DUYURMUŞTU

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, 7 yıl önce attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

"SİLMEK SENİ KURTARMAYACAK"

Avukat Mustafa Doğan İnal da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, “Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." demişti.