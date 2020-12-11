CHP'li İlgezdi: Gerçeklerin açıklanmasını bekliyoruz

11 Aralık 2020 Cuma, 11:27

Yaşanan süreçte Bilim Kurulu’na tarihi bir sorumluluk olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bilim Kurulu’nun organizasyon yapısı ele alınmalı ve bir sözcü belirlenmelidir. Bu sözcü, 38 kişi adına 83 milyon yurttaşımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmakla ilgili almış olduğunuz ve alacağınız kararları kamuoyuna açıklamalıdır” dedi.

GİZLENEN ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYIN

Gamze Akkuş İlgezdi, Bilim Kurulu’na, “Bugüne kadar Bakanlığa önerdiğiniz, ancak neden açıklamadığınızı bilmediğimiz tavsiyelerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Yurttaşlarımız, bilim insanı olarak sizlerden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı’na önerdiğiniz, ancak kabul edilmeyen, göz ardı edilen ya da Bakanlığın ciddiye almadığı tavsiyelerinizin açıklanmasını beklemektedir. Susmayın, açıklayın” çağrısında bulundu.

BİLİM KURULU BASKI ALTINDA

Akkuş İlgezdi, “Bilim Kurulu’nun siyasi iradenin baskısı altında olduğunu biliyor ve görüyoruz. Anlaşılan o ki sürecin başında yıldızı parlayan Kurul’un, Saray Kabinesi’nden rol çalmasından endişe edilmiştir. Geldiğimiz noktada tavsiyede bulunmasının beklediğimiz Bilim Kurulu’na ekonomik ve siyasi kaygılar nedeniyle tavsiyelerde bulunulduğu ve halk sağlığının tehlikeye atıldığı görülmektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın süreci şeffaf yönetmediğini ve Saray kabinesinin baskısını kaldıramadığı için Sağlık Bakanı’nın sürecin baş sorumlusu olduğunu savunan Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da şu soruları yöneltti:

-Önceleri vaka sayılarını açıklıyordunuz, birden hasta sayısına geçtiniz. Ardından birden vaka/hasta sayısını birlikte açıklamaya başladınız! Bugün sonuçları itibariyle son derece ağır bir manipülasyon olduğu ortaya çıkan vaka/hasta ayrımı binlerce cana mal oldu. Salgının başlangıcından bu yana gerçek, doğrulanmış olgu ve ölüm sayılarını ne zaman açıklayacaksınız?

-Bir Bilim Kurulu üyesi, ‘vaka sayısı ve hasta sayısı ifadelerinin eş anlamlı olarak kullanılmadığını düşünüyordum. Öyle değilmiş’ dedi. Vaka sayılarını Bilim Kurulu’ndan neden gizlediniz?

-Vakaları ve yayılım hızını gizlediğiniz, gerçek rakamları paylaşmadığınız Bilim Kurulu üyelerinin doğru tavsiyelerde bulunmasını nasıl beklediniz? Bilim Kurulu üyelerinden veri saklamanızı size kim emretti?

-10.12.2020 tarihi itibariyle günlük can kaybı 220’e, salgının başından bu yana yitirdiklerimizin sayısı ise yalnızca sizin verdiğiniz rakamlara göre 15 bin 751’e yükseldi. Bu tablo karşısında sorumluluk duyuyor musunuz?

MÜKERRER TESTLER AÇIKLANSIN

-Test sayısı ile övünüyorsunuz! Peki, testlerin ne kadarının hastalık belirtisi gösteren kişilere, ne kadarının temaslılara yapıldığını neden açıklamıyorsunuz? Mükerrer testleri gizleyerek hayati öneme sahip bu bilgileri kimden ve neden saklıyorsunuz? Bilim Kurulu üyeleri bu verilerin açıklanmasını önerdiyse, bu verilerin açıklanmasını kim, neden engelliyor?

BİLİM KURULU TUTANAKLARINI AÇIKLAYACAK MISINIZ?

-Bilim Kurulu toplantılarının tutanakları tutuldu mu? Bu tutanakları açıklayacak mısınız? Toplumu yanıltan ve sonuçları itibariyle salgını çığırından çıkararak, ölümleri katlayan bu “yaratılmış iyimserliğin” sorumluluğunu üsteleniyor musunuz?

-Sayın Bakan, salgın döneminde birinci basamak sağlık hizmetleri aksadı. Hastalık takibi yapılamamakta. Türkiye’nin kovid-19 sonrası yaşayacağı hastalık tsunamisi karşısında hangi önlemleri aldınız? Bu durum bilginiz dahilinde miydi, gerekli uyarılar, öneriler tarafınızdan yapıldı mı?

İSTİFA ÇAĞRISI

CHP’li Akkuş İlgezdi, sorumlu bakan olarak Sayın Fahrettin Koca’nın, COVID-19 salgınını ‘sıradan’ hastalığa indirgedikleri sürece can kayıpların artacağını açıklayarak, “Dolayısıyla dokunduğu herkesi sarsan bu salgının, yıkıcı izler bırakacak sosyal ve ekonomik krizler yaratacağı ortadadır. Saray Kabinesi’nin üyelerinden beklentimiz ‘tweet atıp, önlem alın çağrısında bulunmaları’ değil, sorumluluk almaları ve süreci yönetemediklerini itiraf ederek, istifa etmeleridir” dedi.