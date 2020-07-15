CHP’li Kaboğlu: Türkiye'nin İran'a iade ettiği üç genç adil bir şekilde yargılansın!

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 21:32

Kaboğlu, İran’da Kasım 2019’daki protestolarda kundaklama eylemlerinden sorumlu tutuklan Muhammed Recebi (25), Sait Temcidi (27), Amir Hüseyin Muradi (25) isimlerindeki üç genç hakkında verilen idam cezasına itiraz etti.

Kaboğlu, üç gencin idamıyla ilgili yetkililere Farsça ve İngilizce altyazılı şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Muhammed Recebi, Sait Temcidi, Amir Hüseyin Muradi isimlerindeki üç genç, Kasım 2019 protestolarındaki kundaklama eylemlerinden sorumlu tutulan bu üç gencin ikisi Türkiye’ye kaçmış, Türkiye’den sığınma talep ettikleri halde İran’a iade edilmiş. Nitekim üç genç idam cezasına mahkum edilmiş bulunuyor. Türkiye makamları İran’da ifadelerin işkenceyle alındığını ve idam cezasının bulunduğunu bile bile bu gençleri iade ettiler.

Oysa Türkiye’de idam cezası bulunmadığı için uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sığınma talep eden iki genci iade etmemek durumundaydı. Bu açıdan TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı'nı ve Adalet Bakanı'nı, İran makamlarını idam cezasını uygulamak yerine, bu üç gencin adil bir şekilde yargılanmasını göreve devam ediyorum.”