CHP'li Karabıyık'tan açıklama: Sabah, Takvim, Yeni Akit ve iftiracılar hakkında gerekli davaları hemen açacağım

22 Aralık 2020 Salı, 16:55

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bugün AKP'ye yakın medyada yer alan, partideki bir tacizi örtbas ettiği iddiasıyla ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.

İddiaları "iğrenç bir iftira" olarak niteleyen Karabıyık, "Söz konusu taciz olayıyla ilgili ne Sayın Genel Başkanımıza ne de bana ulaştırılan bir belge yoktur. Hiçbir şekilde olayın üstünü kapatma olmamıştır. Çünkü olayla ilgili bize herhangi bir belge iletilmemiştir" dedi.

Lale Karabıyık'ın yaptığı şöyle:

"HALKIMIZA ZORUNLU AÇIKLAMA

İğrenç bir iftira ile mücadele etmek zorunda bırakıldım. Çünkü alçakça yalanlarla linç edilmek isteniyorum. Bu yalan ve iftira dolu haberi uyduran ve yayınlayan Sabah gazetesi ile Takvim ve Yeni Akit Gazeteleri ve iftiracılar hakkında gerekli davaları hemen açacağım.

Hukuk önünde hesap soracağım.

Söz konusu taciz olayıyla ilgili ne Sayın Genel Başkanımıza ne de bana ulaştırılan bir belge yoktur. Hiçbir şekilde olayın üstünü kapatma olmamıştır. Çünkü olayla ilgili bize herhangi bir belge iletilmemiştir.

Ayrıca konuda adı geçen iki kişinin bana geldiği ve kendilerini terslediğim iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişileri tanımıyorum ve onlarla görüşmedim ancak onlar üzerinden konuyu örtbas ettiğim iddiası ile bana iftira atılıyor.

Benim ve partimizin böyle bir olay karşısında nasıl sert bir duruşumuzun olacağı zaten bilinen bir gerçektir.

Şimdi partimiz ve partililerimiz üzerinden yürütülen iğrenç karalama kampanyası nedeniyle bunlar yapılmaktadır. Alnımız açık başımız diktir. Yalancılardan, iftiracılardan hesap sormak tıpkı kadın ve çocuk tacizcileriyle mücadele etmek gibi boynumun borcudur."