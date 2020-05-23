CHP'li Kaya'dan Diyanet'e 'Çav Bella' çağrısı: Sorumluluğunuzu yerine getirin

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İzmir’de cami hoparlörlerinden çalınan Çav Bella marşı sonrasında başlayan tartışmalar konusunda, İçişleri Bakanlığı’nın sorumluları ortaya çıkarmakla görevli olduğunu vurguladı.

Kaya bu olayla Türkiye gündeminin değiştirilmeye çalışıldığını belirterek, “Özellikle İzmir’de cami hoparlöründen yayınlanan müziklerin kimler tarafından hangi maksatla yayınladığı mutlaka açığa çıkarılmalıdır. Bu işten sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanı, İl Müftüsü ve İçişleri Bakanı olayın faillerini bulmalılar” dedi.

Kaya kimsenin toplumun inançları ve ibadethaneleriyle oynamaya hakkı olmadığını kaydederek, “Suçlular açığa çıkarılmıyorsa İçişleri Bakanı bundan sorumludur. Diyanet İşleri Başkana çağrı yapıyorum. VIP camilerde namaz kıldırmak değil marifet, bütün ibadet hanelerin sorumluluğu sizde ve yerine getirin” diye konuştu.