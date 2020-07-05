CHP'li Kaya'dan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a üç kritik soru

05 Temmuz 2020 Pazar, 09:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a 31 Ağustos’ta açılması planlanan eğitim öğretim yılı için çağrıda bulundu.2020-2021 yılı eğitim takviminin açıklanması gerektiğini ifade eden Kaya, "24 Ağustos’ta öğretmenler çalışmaya başlayacak.

31 Ağustos ve 18 Eylül tarihleri arasında da telafi eğitimi yapılacak. Fakat daha önce yaşadığımız yıllar gibi bir süreç yaşamıyoruz. Bu pandemi sürecinde 2020/2021 Eğitim-Öğretim yılında kuru bir takvimi ilan ederek sorumluluğu üstümüzden atamayız." dedi.Kaya, Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti:"Sağlık tedbirleri alındı mı?

Yüz yüze eğitimin yapılamadığı koşullarda Ebatv üzerinden yine uzaktan eğitim yapılabilecek mi? Bunun için yeterli alt yapı hazır mı?Uzaktan Eğitime devam edilecekse bu eğitim yine Eba Tv’i üzerinden tüm öğrencilere yönelik mi olacak? Yoksa öğretmenler kendi okullarından, kendi sınıflarından, kendi öğrencilerine yönelik mi ders anlatacak?"