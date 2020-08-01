CHP'li Kaya'dan Ziya Selçuk'a kritik uyarı: Her şey çocuklarımız için
CHP Milletvekili yıldırım Kaya, yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğa dikkat çekerek MEB'in, "31 Ağustos'ta okullar açılacak" kararına tepki gösterdi.
CHP'li Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğa dikkat çekti.
Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenen Yıldırım Kaya, bu yoğunluğun göz önünde bulundurulması ve okulların açılma tarihinin ertelenmesi gerektiğini belirtti.
"Ziya Selçuk'un eğitime nasıl devam edileceği konusunda elini taşın altına koyması gerekir" diyen CHP'li Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun bakım ünitelerinde boş yatağın kalmaması, Covid-19'un tırmanışa geçtiğinin göstergesidir. Okulların 31 Ağustos'ta açılacağını ilan eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, eğitime nasıl devam edileceği konusunda, elini taşın altına koyması gerekir. Her şey çocuklarımız için..."
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